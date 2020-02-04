منظمة الصحة العالمية: العالم غير مهيأ بشكل خطير لوباء جديد بعد تفشي كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “العالم قد يكون غير مهيأ بشكل خطير للوباء القادم في ظل تفشي فيروس كورونا”.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء في تصريح له لشبكة “سي أن بي سي” الأمريكية، جميع الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددهم 196 دولة للإستثمار في التأهب وليس الذعر.

وأشار “تيدروس” أن التمويل للتأهب ضد تفشي الأمراض والأوبئة في الدول المحيطة ظل غير كاف بشكل كبير، مضيفا ان “العالم عمل على حلقة الذعر والإهمال فقط”.

وأكد “إننا ننفق الاموال عند تفشي المرض، وعندما يتنهي الأمر ننسى الأمر ولا نفعل شيئا لمنع حدوث التالي”.