منسق اتحاد التجار: “الثروة الحيوانية تقدر بـ25 مليون رأس.. ونستهلك سنويا من الفائض فقط”

كشف المنسّق العام لاتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين، سيد علي بوكروش، اليوم الأربعاء، في حديث لــ”النهار أون لاين”، بأن الموالين لا يعطون المعلومات الدقيقة للحكومة بخصوص الثروة الحيوانية.

وأكد بوكروش بأن الثروة الحيوانية في الجزائر تقدّر بـ 25 مليون رأس غنم، وكل عام نستهلك من الفائض فقط، غير أن المربّين والموّالين يغالطون الحكومة.

مضيفا بأن جميع الموّالين والجزّارين يذبحون أنثى الغنم “النعجة” والبقرة حتى كادوا ينهون الثروة الحيوانية، حيث أن المواطن من المفروض أن يشتري اللحم بسعر 600 دينار جزائري.

وقال بوكروش إن السعر الحالي للحوم الحمراء المقدر بـ 1300 دينار لا يخصّ لحم الخروف، بل حتى أن المواطن يشتري اللحم من دون أن يعرف إلى ما يخص.

وبخصوص ذلك، أضاف بوكروش بأنهم كنقابة ومجتمع مدني قاموا بإعلام مديرية ووزارة التجارة بخصوص ذلك وهي معنية باتخاذ ما يلزم حفاظا على الثروة الحيوانية.

مشيرا إلى أن الجزائر بلد الخيرات والثروة الحيوانية فيها كبيرة جدا وتبقى في ارتفاع سنويا، ولو يصبح الموّالون والمربّون صادقين مع حكومتهم، لانخفضت الأسعار وتوفر المنتوج بشكل دائم.