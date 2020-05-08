باشرت الهيئة الشرعيـة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية في دراسة ملفات المؤسسات المالية والبنوك عن طريق إرسالها لها للحصول على شهادة المطابقة الشرعية، و تدخل هذه العملية في إطار النظام 20-02 الذي أصدره بنك الجزائر المؤرخ في 20 رجب 1441 هـ الموافق لـ 15 مارس 2020م الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وخاصة المادة 14 منه.

العمل على توطين الصيرفة الإسلامية في الجزائر ويتجاوب النظام 20-02 الصادر من بنك الجزائر مع توجيهات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة التي دعت لتشجيع المبادرات التي تساعد على توطين الصيرفة الإسلامية ببلادنا، والتي تهدف في مجملها إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية.

دعت هذه الهيئة التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى في أول بيان لها المواطنين إلى التعاطي الإيجابي مع هذه الإرادة السياسية والتجند لبناء نظام اقتصادي فعال وشفاف تسوده روح الأخوة والتضامن لمواجهة التحديات التي تعرقل مسار التنمية بالجزائر.

كما أن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية قد تم إنشاؤها في الفاتح من أفريل الماضي وتتشكل من أعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة رئيس المجلس الدكتور بوعبد الله غلام الله وتكمن مهمتها الأساسية حسب النظام 20-02 الصادر بالجريدة الرسمية يوم 15 مارس سنة 2020، في منح شهادة المطابقة الشرعية للمؤسسات المالية والبنوك بعد دراسة ملفاتها، التي يوجب نظام الصناعة المالية الإسلامية أن تتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على شهادة المطابقة الشرعية.

حكيم مالك