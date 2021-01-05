منح دراسة بالجامعات الرومانية للتكوين… لهذه الفئات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تلقيها عرض منح دراسية من الحكومة الرومانية للسنة الدراسية 2020 /2021، موجه لفائدة الطلبة المسجلين في السنة الأخيرة من الليسانس أو الماستر، في جميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب بفروعها الثلاث، الطب الصيدلة وجراحة الاسنان وهو يخص الطلبة الراغبين في تحضير الماستر أو الدكتوراه للسنة الجامعية 2020/ 2021، وحددت آخر أجل لموافاتها بملفات المعنيين قبل تاريخ 1 مارس 2021.

و تودع ملفات المترشحين ورقيا والكترونيا إلى نيابة مدرية الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية لجامعة المعني قبل 10 جانفي الجاري.

ودعت الوزارة حسب ما جاء في المراسلة التي تحمل رقم 004 مؤرخة في 4 جانفي 2021، رؤساء الندوات الجهوية إلى النشر الواسع للإعلان لتمكين الطلبة من الاطلاع عليه كما اكدت ان كل المعلومات الخاصة بهذا البرنامج متوفرة على مستوى الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية، الدراسة في رومانيا، ومتوفر باللغتين الانجليزية والفرنسية.