منحت الصفقات تنفيذا لتعليمات بوتفليقة

أكد وزير الأشغال العمومية السابق عمر غول الأربعاء لهيئة محكمة سيدي أمحمد انه كان يمنح صفقات مشاريع الطريق السيار بالتراضي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة ورؤساء الحكومات المتعاقبة مؤكدا أن مجمع حداد يحظى بمكانة ” مرموقة ” وتفوق قدراته قدرات المجمعات العمومية على غرار كوسيدار.

استهلت محكمة الجنح بمحكمة سيدي امحمد اطوار اليوم الثالث من ملف الفساد لمجمع رئيس المنتدى السابق لرؤساء المؤسسات علي حداد باستجواب وزير الأشغال العمومية السابق عمر غول الذي أنكر كافة التهم الموجهة اليه معترفا أنه كان يطبق تعليمات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص منح مشاريع بالتراضي في مشروع الطريق السيار شرق /غرب وكذا تعليمات رؤساء الحكومة , كما أوضح غول أن لجنة الصفقات لم تعترض على مشروع الطريق السيار ورفض الرد على بعض الأسئلة وحجته في ذلك أن قضى فترة 18 أشهر في وزارة الأشغال واعترف انه في مارس 2012 وضعنا مقترح للحكومة حتى يمشي المشروع بالتراضي البسيط .

كما أضاف غول أن استعجال تهيئة المطار الدولي وربطه بالطريق السيارات قرار وزارة الأشغال العمومية وتم اتخاذه في مجلس الحكومة شهر ماي 2004 في إطار التحضير للقمة العربية وكان حينها وزير النقل المرحوم محمد مغلاوي مشيرا إلى انه تلقى تعليمة من الحكومة للإسراع في انجاز هذا المشروع كما دافع عن مجمع حداد معتبرا إياه عملاق في مجاله ولا غبار على المشاريع التي تحصل عليها كما يحظى بمكانة مرموقة حسبه وإمكانياته تفوق المؤسسات العمومية ودافع عن حصيلته بالقول أنه أنجز لما كان وزيرا 120 ألف كلم من الطرقات و87 أرضية مطار و21 ميناء صيد .

وخلال هذه الجلسة أنكر كل من عبد القادر قاضي وزير أشغال عمومية سابق التهم الموجه إليه كما تم سماع العديد من الشهود غير الموقوفين من ولاة سابقين وإطارات بمؤسسات مينائية.

باية ع