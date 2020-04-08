منحة استثنائية لعمال سونلغاز

قرر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز طبقا للمذكرة رقم 332 بتاريخ 8 أفريل الجاري تسديد منحة استثنائية للخطر لجميع عمال المجمع وفروعه بسبب جائحة فيروس كورونا تخص العمال الدائمين والمؤقتين الموجودين في العمل منذ 22 مارس الفارط لضمان الخدمة.

ويستفيد من هذه المنحة عمال الميدان في الاستغلال والإنتاج والحراسة وعلاقات الزبون والسلك الطبي وشبه الطبي وأعوان الاستقبال والسائقين بقيمة 20 ألف دينار شهريا وعمال الإدارة والمكاتب بقيمة 10 آلاف دينار شهريا، على أن يستثنى من هذه المنحة العمال الموجودون في الحجر الصحي والعمل عن بعد .

وستسدد هذه المنحة حسب ذات المصدر، لمدة ثلاثة أشهر إلى غاية شهر ماي على أن تكون قابلة للتجديد في حال الحاجة وغير خاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي والضريبة في جميع فروع المجمع .