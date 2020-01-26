منتدى أعمال جزائري-تركي برئاسة أردوغان وعبد العزيز جراد

سيتم اليوم الأحد، تنظيم منتدى أعمال جزائري-تركي، يترأسه كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وسيشهد هذا المنتدى، مشاركة أزيد من 150 رجل أعمال تركي، وهذا لتعزيز رقم التعاون التجاري بين البلدين.

للإشارة، فإن تركيا أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر، حيث يتواجد حوالي 1000 مؤسسة تركية تنشط في مختلف القطاعات.

ومن أبرز نماذج الشراكة الصناعية الجزائرية_ التركية، مركب المدمج للنسيج “تايال” الذي يعد ثمرة تعاون بين الشركة التركية انترتاي” والمؤسسات الجزائرية العمومية “سي_أند_أش” و”تيكسالغ” والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، حيث يصنف كأكبر مركب للنسيج في افريقيا من حيث الطاقات الانتاجية.

بالإضافة الى مركب “توسيالي” للحديد والصلب “الأكبر في إفريقيا”، والذي ينتج ما يقرب من 4 ملايين طن سنويا من حديد الخرسانة والأسلاك.