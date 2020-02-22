منتدى أتاكور للترويج للثقافة والسياحة بتمنراست يبعث برسالة مباشرة

رئيس المنتدى للوسط : تمنراست بحاجة لمعهد للسياحة الصحراوية

بناء على الأهداف المسطرة والتي تدخل ضمن الجهود الرامية الى انعاش السياحة بالمنطقة والتعريف والترويج للوجهات السياحية ، وتفعيل دور الجمعيات والمجتمع المدني في المساهمة في إعادة بعت القطاع السياحي بالمنطقة كونه موفرا لمناصب عمل ومصدر اقتصادي مهم بالنسبة لسكان الأرياف من ناحية توظيف معارفهم في المسالك الصحراوية وتأجير مواشيهم “الإبل “بما يعود بالفائدة المادية عليهم ، نظم منتدى اتاكور للترويج للثقافة والسياحة الصحراوية رحلة إعلامية تكوينية بيئية تضمنت عبور منطقة أتاكور تايسا ، هاته المبادرة التي تعد الأولى من نوعها للمشي عبر المسالك السياحية المخصصة لهذا النوع والتي تعد فضاء مميز في مجال المعرفة والاستكشاف والرياضة بالتنسيق مع الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار وبرعاية وكالة “أكار أكار” وبمساهمة بلدية تمنراست ومديرية السياحة والشباب والرياضة .

وحسبما أفاد به بيان صحفي لمنتدى أتاكور للترويج للثقافة والسياحة الصحراوية كانت قد تسلمت يومية “الوسط نسخة منه ، فإن طبيعة الرحلة تندرج ضمن سياحة المشي والاستكشاف ، حيث تم تسخير سيارات رباعية الدفع لنقل المشاركين إلى نقطة الانطلاق منطقة أسكرم والعودة مشيا بمرافقة الجمال لحمل الأمتعة والمعدات الضرورية ، وبخصوص المسالك فإن منطقة أتاكور وما تزخر به من غطاء جيولوجي فريد من نوعه ومنصات للرسوم الصخرية ومواقع لظواهر جيولوجية .

حيث شدد القائمون على هذه الخرجة الاستكشافية الخاصة بالمرشدين الذين وجب تكوينهم ، مع الحث على التنويع للخدمات والمعلومات ، كما كانت الفرصة مناسبة للبعث برسالة مفادها بأن الهقار مؤمنة .

من جهة ثانية فقد شدد محمد زونقة رئيس منتدى الأتاكور في تصريح له مع يومية “الوسط ” على أن الرحلة كانت رسالة غير مشفرة تؤكد أحقيتهم في العيش وإنعاش سياحة مميزة وراقية ذات نوعية خاصة ، مطالبين بإلزامية ثقة الدولة فيهم ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق دعم الولاية بمعهد للسياحة الصحراوية لتكوين المرشدين .

وفي موضوع متصل قال إدابير لحسن رئيس جمعية الوكالات السياحية تدخل أن الوكالات السياحية في حيرة من أمرها ، مضيفا في ذات الصدد على وجوب إعادة هيكلة الوكالات وشراء معدات جديدة ومراجعة القوانين ، مناشدا الدولة على البحث عن استراتيجة عمل جديدة لانعاش سياسة سياحة لأنها منعدمة كما وجها رسالة إلى رئيس الجمهورية بأن أكثر من 8000 عائلة تعيش على السياحة لانتشالهم من شبح الاحالة على البطالة .

شيخ مدقن