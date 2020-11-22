منتخب كرة اليد في تربص تحضيري بالعاصمة يوم 3 ديسمبر

ج.ن

يخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، تربصا ثالثا في العاصمة بداية من الـ 3 من شهر ديسمبر المقبل وإلى غاية الـ 8 من ذات الشهر، ليتنقل المنتخب الوطني بعدها إلى العاصمة البولونية “وارسو” لإجراء تربص آخر في الفترة ما بين الـ 9 إلى الـ 23 من ديسمبر، أين سيخوض 4 لقاءات ودية، اثنين منها أمام المنتخب الأول، على أن يعود المنتخب الوطني إلى الجزائر لخوض آخر تربص بداية من الـ 24 ديسمبر ولمدة 3 أيام، قبل التنقل إلى البحرين لخوض مباراتين أمام المنتخب المحلي يومي 8 و10 جانفي من العام المقبل، لتشد التشكيلة الوطنية الرحال مجددا صوب العاصمة المصرية “القاهرة” في الـ 11 من جانفي ليجري المنتخب أول مباراة له في المونديال ضد منتخب المغرب في 14 جانفي.

يشار أن السباعي الجزائري كان قد شرع في التحضير للبطولة العالمية، وذلك بخوض تربصين في مدينة “سرايدي” بعنابة، ثم تربص ثالث في العاصمة، قبل أن يتوقف بسبب اكتشاف إصابات بفيروس “كورونا” بين تعداد المنتخب الأول، لتدخل المجموعة في حجر صحي لمدة 15 يوما.

ومعلوم أن المنتخب الوطني الجزائري يحضر لبطولة العالم لكرة اليد التي ستحتضنها مصر من 14 إلى 31 يناير من العام المقبل 2021، فضلا عن الدورة لأولمبياد طوكيو التي تنتظر المنتخب الوطني في مدينة برلين بألمانيا من 12 إلى 14 مارس من نفس السنة، حيث سيشارك أشبال التقني الفرنسي في المحطة التأهيلية الأخيرة للأولمبياد إلى جانب منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا.