منتخب اقل من 20 سنة يستهدف التأهل إلى بطولة إفريقيا

سافر أمس المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة إلى تونس عبر طائرة خاصة استعداد للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا التي يستضيفها الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 28 ديسمبر الجاري، حيث توجهت العناصر الوطنية بتعداد ضمّ مجموع 29 لاعبا، وذلك بعدما تأكد غياب اللاعب المغترب حساين تواتي البالغ 19 عاما والناشط في صفوف نادي باريس سان جرمان الفرنسي، حيث تلقى اللاعب الذي ينشط في منصب الهجوم إصابة خلال التدريبات رفقة التشكيلة الوطنية أين أكدت الفحوصات الطبية عدم قدرته على التعافي منها سريعا وبالتالي عدم قدرته على لعب المنافسة الإفليمية، وهو ما يجعل اللاعب يغادر التربص التحضيري، ولا يرافق زملائه في سفرية تونس، أين سيعود اليوم إلى فرنسا من أجل الالتحاق بصفوف ناديه البي أس جي.

وتولي هيئة الرئيس خير الدين زطشي اهمية كبيرة للمشاركة في دورة “لوناف” التي سوف تعرف مشاركة خمسة منتخبات ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، تونس، مصر، ليبيا والمغرب، بالنظر لكونها دورة مؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم لفئة اقل من 20 سنة المقررة العام المقبل في موريتانيا، اين سيكون اشبال المدرب الوطني صابر بن سماعين أمام مهمة السعي للظفر بالتأشيرة المؤهلة إلى المسابقة القارية، بأ=اعتبار أن دورة اتحاد شمال إفريقيا سوف تجري على شكل بطولة مصغرة ويتأهل إلى البطولة الإفريقية صاحبي المركزين الأول والثاني.

وخضع لاعبو الخضر إلى تدريبات مكثفة خلال الفترة المنصرمة من خلال الدخول في تربص تحضيري بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أين جرت في مرحلة أولى عملية انتقائية للاعبين على مرحلتين من خلال معاينة اللاعبين المحليين الناشطين في البطولة الوطنية تليها معاينة للاعبين المغتربين، وأنهى الطاقم الفني الوطني العملية باختيار قائمة موسّعة تضم 30 لاعبا، تفاديا لأي إصابات أو التعرض لفيروس كورونا وغيجاد البدائل في اي لحظة.

وشهدت عملية سحب القرعة، مواجهة منتخبنا الوطني للمنتخب التونسي مستضيف الدورة في أولى خرجاته بالمنافسة، أين يلاقي بعد غد الثلاثاء تشكيلة “نسور قرطاج”، قبل واجهة المنتخب المغربي الجمعة المقبل، وملاقاة نظيره الليبي في تاريخ 21 ديسمبر ويختتم الدورة بمواجهة المنتخب المصري يوم 24 من هذا الشهر بينما سيكون معفيا من اليوم الأخير للدورة المقرر في 27 منه.

المغرب قد ينسحب من الدورة بسبب كورونا

في سياق متصل، قد تعرف دورة اتحاد شمال إفريقيا انسحاب المنتخب المغربي من المشاركة، بعد أخبار من الإعلام المغربي عن تعرض عدد من لاعبي تشكيلة “أسود الأطلس” إلى الإصابة بفيروس كوفيد19 والتي جعلته يلغي رحلته التي كانت مقررة أول امس.

عيشة ق.