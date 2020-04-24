منبر افتراضي لكل إمام خلال رمضان

كشف منسق لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد ايدير مشنان، أمس، أنه سيكون لكل الأئمة، منابر افتراضية، خلال شهر رمضان، في وسائط التواصل الاجتماعي، مع جهوزية المادة بتقنية التواصل الحديثة.

وأفاد مشنان في تصريح له، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا الإجراء، جاء بعدما سيكون شهر رمضان اضطراريا، منقوصا من نفحات صلاة الجماعة، وصلاة التراويح، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وكشف ذات المتحدث، أن وزارة الشؤون الدينية، سطرت برنامجا خاصا، لنشر المواعظ بمكبرات الصوت، وتمكين الأئمة من منابر افتراضية خلال شهر رمضان، مشيرا بالمناسبة، أنه وفضلا عمّا سيتضمنه البرنامج، من مواعيظ وتوجيهات دينية، ستبث عبر مآذن المساجد، سيخصص لكل إمام منبر افتراضي، في وسائط التواصل الاجتماعي، حيث سيتم العمل على تحضير مادة أخرى، في حدود دقيقة ونصف، تبث عبر صفحات الفيسبوك، ووسائط التواصل الاجتماعي الأخرى.

في حين، أكد منسق لجنة الفتوى، عن اندماج المؤسسة المسجدية، تمام الإندماج مع منظومة الجهد الوطني، في التكافل الاجتماعي.

مريم خميسة