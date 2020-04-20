مناقشة مشروع قانون العقوبات عبر تقنية التواصل عن بعد بالبرلمان هذا الأربعاء

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس الأحد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وأفادت مصادر من المجلس، لـ “البلاد.نت”، أن مشروع قانون العقوبات، قد استلمه مكتب المجلس الشعبي الوطني، صبيحة اليوم بصيغة “مستعجل”، وستتم مناقشته في ظرف قياسي، حيث سيجتمع مكتب المجلس مساء اليوم لمناقشة النص المتعلق بتعديل قانون العقوبات، وستتم إحالته على اللجنة القانونية، على أن يعرض للمناقشة خلال جلسة علنية يوم الأربعاء.

وأوضح ذات المصدر، أن المناقشة ستكون استثنائية في تاريخ البرلمان الجزائري، حيث سيكون بإمكان النواب الممثلين للولايات الوسطى من الوطن، الحضور شخصيا للجلسة، فيما سيقدم النواب الآخرون مداخلاتهم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، على غرار نمط اجتماع مجلس الوزراء أمس.