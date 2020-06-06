مناقشة أطروحات ومذكرات التخرج عن بعد

اطلقت هذا الأسبوع بجامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة فعاليات مناقشة أطروحات ومذكرات التخرج وكذا التأهيل الجامعي تطبيقا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 634/أ.خ.و/2020، الواردة بتاريخ 14 ماي الفارط و المتضمنة مواصلة النشاطات البيداغوجية واختتام السنة الجامعية 2020/2019.

البداية كانت مع مناقشة أول أطروحة دكتوراه علوم بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير للطالب زيد أيمن والتي تحمل عنوان:”أثر إدارة مخاطر صيغ التمويل الإسلامي وفقا لمقررات لجنة بازل..دراسة تطبيقية على بنك البركة الجزائري 1995-2019″.

في حين تم مناقشة التأهيل الجامعي للأستاذ صبري اليازيد من كلية العلوم والعلوم التطبيقية، قسم الإعلام الآلي عن طريق استخدام تقنية الاتصال عن بعد لأول مرة بجامعة البويرة تحت عنوان:

“Au cœur des Ecosystèmes-IoE: Interopérabilité sémantique, sécurité, confidentialité et intégrité de données”

و جرت المناقشة التي دامت قرابة 5 ساعات كاملة وسط ظروف جيدة باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة بقاعة التعليم المتلفز على مستوى المكتبة المركزية للجامعة، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات وتدابير الوقاية من فيروس كوفيد19 على غرار إرتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص وغيرها من الإجراءات الوقائية .

أحسن مرزوق