منافذ العصابة لتهريب رؤوس الأموال

* الوزير الأول يراسل ولاة 15 ولاية

وجه الوزير الأول تعليمات صارمة إلى 15 والي ولاية ساحلية وداخلية تتواجد بها موانئ جافة غير مرخصة بضرورة غلقها عاجلا مع إخلائها من الحاويات التي استغلها رجال الأعمال في الاستيلاء على العقارات دون ترخيص في انتظار إحالة ملفاتها على العدالة.

التعليمة وحسب المعلومات الأولية جاءت بتوصية من مجلس الوزراء بعدما تبين أن رجال أعمال استغلوا بنود لإنشاء منطقة تخزين الحاويات وإجلائها من الموانئ أو ما يعرف بالموانئ الجافة والتي استغلت في تهريب الحاويات من الرقابة من جهة واستغلال الوضع ، خاصة وان اغلب الموانئ الجافة تبين أنها أقيمت بطريقة عشوائية وبتوصيات من مسؤولين سامين في الوزارات ، وتحولت إلى مراكز لنهب المال العام وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج ، مقابل مواد غير مستغلة ، حيث تم العثور على أكياس من الحجارة والرمل والمواد الفاسدة والخردوات في بعض الحاويات ، من جهة أخرى تبين أنه تم توسيع هذه الموانئ الجافة لنهب العقار في مواقع مهمة من قبل رجال أعمال الذين استغلوا نفوذهم خلال العشرية الماضية ،هذا ومن المنتظر إحالة ملفات هذه الموانئ الجافة على العدالة من أجل استرجاع العقار،والمتابعة القضائية في الأطراف التي كانت وراء منح هذه العقارات لاستحداث موانئ جافة دون وثائق.

محمد بن ترار