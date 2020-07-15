مناشدة السلطات لفتح أسواق الماشية

طالبت الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي الموالون بفتح أسواق الماشية بعد قرار لجنة الفتوى، مشددة على ضرورة إيجاد آلية لتنظيم سوق الماشية في الولايات وتحديد نقاط البيع، داعية السلطات المحلية على رأسها ولاة الجمهورية بالتدخل وإيجاد مخرج يجنب الموالين الخسارة.

إستغربت غياب وزارة الفلاحة عن قضية غلق أسواق الماشية ومنع الموالين من دخول المدن الكبرى عشية عيد الأضحى، داعية إياها للتدخل وإيجاد مخرج سريع يجنب الموالين خسارة فادحة من المواشي الموجهة لعيد الأضحى، بسبب غلق أسواق الماشية.

و أضاف ذات المصدر، :” وزارة الفلاحة لم تكفل نفسها عناء البحث عن بدائل تجنب هذه الفئة خسارة مالية هي في غنى عنها، أسواق الماشية السنوية مربحة بالنسبة للمصالح المحلية ، فمن المستحسن استغلالها لصالح الميزانية المحلية”.

وطالب المتحدث السلطات المحلية للتدخل ، قائلا :” مربي المواشي جهزوا أعدادا كبيرة موجهة للعيد وفي حال لم يتم بيعها سيتعرض الموال لخسارة كبيرة، ونفس الشيء بالنسبة للمواطن الذي سيكون في مواجهة المضاربين الذين يستغلون فرصة غياب الموال عن السوق لفرض منطقهم في الأسعار،، لافتا بأن قرار لجنة الفتوى بعدم إسقاط شعيرة عيد الأضحى بسبب فيروس كورونا ، سيدفع بالمواطنين للبحث عن أضحية بسعر معقول خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.



إيمان لواس