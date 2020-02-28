ممهلات عشوائية بطرقات ورقلة

عبر العديد من مستعملي شبكة الطرقات الداخلية ببلدية ورقلة عن امتعاضهم الشديد من الانتشار العشوائي للممهلات المرورية عبر أحياء وبلديات المنطقة ،وهو الأمر الذي أرقهم خصوصا وأن هناك منها من لا تحترم المعايير القانونية في طرق إنجازها.

أين أضحت هذه الأخيرة تشكل خطرا حقيقيا على سلامة مركباتهم ،معتبرين في السياق ذاته أن هذه الممهلات بدلا من كونها نعمة تهدف للحفاظ على سلامة السائقين والمارين تحولت إلى نقمة تكبد أصحاب السيارات والوزن الثقيل مبالغ طائلة بسبب الأضرار التي تنجم عن مرور مركباتهم على هذه الحواجز، متسائلين في نفس الوقت عن دور الجهات المعنية وغيابها عن متابعة مثل هذا الإنشغال الذي أصبح هاجس مرتادي الطريق بالجهة .

وعليه طالب المتضررين من المشكل القائم في تصريح لهم مع يومية “الوسط” من السلطات المحلية بضرورة التعجيل في التكفل بمطلبهم، من خلال إعادة النظر في مخطط الممهلات المرورية المنتشرة بالولاية وكذا تسويتها بالشكل الذي يضمن سلامة وأمان الراجلين وينال استحسان ورضا أصحاب المركبات بمختلف أنواعها .

صالح ،ب