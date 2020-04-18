ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة للشباب بن يحي عبد الرحمان للوسط

* الدبلوماسية الجزائرية تحسن إدارة الأزمة لحد الآن

* العلاقات الدولية ستعرف تغييرات جذرية

يذهب المختصون إلى أن الأزمة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا سيكون لها أثر كبير على العلاقات الدولية ومتغيرات كبرى سوف تشهدها مختلف الدول على كافة الأصعدة.

في حوار مع الوسط ،خصنا به الأستاذ بن يحي عبد الرحمان ناشط في العلاقات الدولية و ممثل الجزائر لدي برنامج الأمم المتحدة للشباب، مشارك في منظمة الأغذية و الزراعة بروسيا شهر مارس الماضي بموسكو، أوضح من خلاله الرؤية المستقبلية للساحة الدولية في ظل فيروس كورونا الذي أصبح حسبه يشكل فرصة سانحة لإعادة بناء نظام دولي جديد يرتكز على أسس المساواة والعدالة في توزيع الثروات الاقتصادية.

الكثير من التقارير الدولية تشير إلى أن وباء كورونا ينخر جسد العلاقات الدولية ، هل هذا الأمر حقيقة ؟

فيما يتعلق بوباء كورونا أعتقد أن هذا الوباء الذي يصيب رئتي المصاب هو في نفس الوقت متخصص في ضرب رئة العلاقات الدولية و كانت له علاقة مباشرة في التباعد الاجتماعي بين الأفراد و قطع شعائر دينية للمسلمين وغيرهم، كما تسبب في غلق جميع المنافذ الدولية و العالمية من مطارات و موانئ فأصبح الجميع يتساءل عن السر المفاجئ في التحولات التي حصلت و مازالت تبعاتها مستمرة .

هل أثر هذا الوباء سلبا على العلاقات الدولية!!

الوباء أثبت معادلة جديدة ، فإذا كانت حسابات الحكومات تبنى على المصالح والفائدة، فان التضامن الدولي بين الشعوب ظهر جليا هذه الأيام، فتجد الكثير من المساعدات تسلم من دولة لأخرى، فالصين مثلا وجهت لبعض الدول مساعدات كبيرة على غرار الجزائر، وعمل هذا العملاق الاقتصادي على زيادة الإنتاج في اللوازم الطبية لتحقيق الاكتفاء في السوق العالمي دليل آخر على التضامن الدولي، كما كانت مساعدات من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي الذين قامو بتقديم مساعدات لدول أخرى تربطها معها علاقات، كما رأينا بعض الهبات التضامنية لرؤساء دول ، رؤساء حكومات ، لاعبين عالميين في منح مساعدات و منهم من قام بتخفيض راتبه او تنازل عن راتب شهر لكن الأكيد أن هذا الوباء غير مفهوم العولمة و المعنى أن المنظومة الصحية العالمية أثبتت ضعفها، لذلك وجب إعادة النظر في السياسات الصحية للدول و إعطائها أهمية كبرى في المستقبل بتخصيص ميزانيات و مراكز بحث و دراسات متطورة .

يطرح البعض فكرة تغير خريطة العالم السياسية ما بعد كورونا ؟

العالم بعد كورونا سيتغير بطبيعة الحال حيث أن التعامل اللامدروس مع التقارير الدولية من طرف الكثير من الدول رغم التحذيرات، جعل وقع الوباء يكون كارثيا، فمثلا في أمريكا لاحظنا كيف تعامل ترامب مع الكورونا في البداية بقوله أن المنافسين الديمقراطيين يبالغون في الحديث حول كورونا و هو ما خلق تراخي من طرف إدارة ترامب للازمة، مما أن جونسون رئيس وزراء بريطانيا الذي صرح في البداية أن حكومة اتخذت إلية لمواجهة الوباء بالقطيعة حتى أصيب نفسه بهذا الفايروس ، ما شاهدناه اليوم هو أزمة عالمية أغلقت العالم و جعلت كل واحد يفكر في نفسه خصوصا مع ظهور انكماش في أسعار النفط في جهتي العرض و الطلب و هو ما ألزم عقد عديد المشاورات لخفض الإنتاج العالمي في الأوبك زائد ، في الحقيقة الوباء أظهر أيضا إضطربات سياسية ستستمر لأجيال في ظل العجز عن احتواء الفيروس و الحل برأيي سيكون بتعاون دولي عالمي بين جميع الأطراف .

الاتحاد الأوروبي ..هل سيشهد إعادة هيكلة في ظل بوادر انشقاقات ظهرت مؤخرا؟

حسب التصريحات الأخيرة للمستشارة الألمانية ميركل التي قالت أن هذا الوباء سبب خطرا كبيرا على العلاقات الدولية خاصة الأوروبية ، فإنه و حسب رأيي فإن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة سياسية منذ ما يقارب العقد تقريبًا، هناك حالة من الضجر بين دول مختلفة داخل الاتحاد. أسهمت تلك الحالة في صعود اليمين الشعبوي في إيطاليا واليونان وبولندا والمجر، وغيرها من الدول الأوربية ، في ظل ذلك التوتر السياسي اجتاح فيروس كورونا أوروبا، العالم كان ينتظر ألا يؤثر الفيروس كثيرًا على الدول الأوربية، فمعظم الدول هناك تمتلك منظومة جيدة من الرعاية الصحية، لكن الفيروس وجد طريقه لكبار السن في قارة تشتهر بزيادة معدلات الأعمار وبالتالي فالاقتصاد هو الوحيد الذي من الممكن أن يحافظ على بقاء الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي. لكن وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها العالم جراء تفشي كورونا فإنه من الصعب في الوقت الحالي توقع أي مستقبل ينتظر الاتحاد الأوروبي. يرتبط ذلك المستقبل بالقدرة على إظهار القوة والتضامن الاقتصادي في إنقاذ الدول المتضررة بشكل كبير، وهو ما قد يجعل تلك الدول الغاضبة الآن من تأخر الاستجابة الأوروبية للوباء تضع ذلك الغضب جانبًا من أجل الاستفادة من المساعدات الاقتصادية من الدول الأغنى وتحديدًا ألمانيا وفرنسا.

أخيرا… ماهو وضع الجزائر دوليا و هل سيؤثر عليها هذا الوباء في علاقاتها الدولية ؟

الجزائر ممكن أن تكون دولة مستفيدة إذا ما استطاعت استغلال الوضع العالمي ما بعد كورونا خصوصا أن التحالف الجديد للجزائر سيكون صينيا ، تركيا ، روسيا إذا ما علمنا أن قيمة الاستثمارات الصينية في الجزائر تفوق 10 ملايير دولار و شاهدنا كيف تعاملت الصين مع الجانب الجزائري في إرسال فريق طبي ، تقديم مساعدات ، توفير طلبيات للوازم الأدوية ، الصين يعتبر شريكا إستراتيجيا لتطوير الاقتصاد في الصحراء الجزائرية، خاصة بعد تصريحات رئيس الجمهورية على أن المستقبل سيكون للقطاع الاقتصادي و التنقل التدريجي إلى قطاع الإنتاج خارج قطاع المحروقات بات ضروريا ، أن بقاء أي دولة على الهامش سيجعلها عرضة لضربات من الجانبين الصيني أو الأمريكي و دخول الجزائر في هذا الحلف الاستراتيجي سيعطي دفعة قوية لنا خاصة في ظل موقع الجزائر إفريقيا.

حوار:رابح بوخديمي