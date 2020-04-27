مليون طالب جامعي في مواجهة السنة بيضاء

* افتقار أغلب الجامعات لأرضيات التعليم عن بعد

ثمن طلبة الجامعات رسالة الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص إيجاد حلول للطلبة لتفادي شبح السنة البيضاء وإجراء الامتحانات بعد زوال الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورنا، مطالبين الوزارة الوصية بإشراكهم كممثلي الطلبة في جلسات النقاش والحوار لإيجاد الحلول الملائمة للعودة للدراسة في الجامعات.

أكد عبد الكريم بن مالك عضو مكتب التنفيذي بالاتحاد العام الطلابي الحر في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط”أنه رغم التطمينات التي حملتها رسالة رئيس الجمهورية وتأكيده قبلها على ضرورة إشراك الشركاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين في إيجاد حلول للأزمة التي خلفها انتشار وباء كورنا في كل القطاعات بما فيها قطاع التعليم العالي الجد حساس والذي يضم حوالي مليونا و700 ألف طالب، إلا أن وزارة شيتور لم توجه أي دعوة لممثلي التنظيمات الطلابية لإشراكهم في تقديم المقترحات لإنقاذ الموسم الجامعي،وهو ما خلف حسبه حالة استياء كبير بين الأوساط الطلابية خاصة في ظل التأخر الكبير في رقمنة القطاع وافتقار أغلب الجامعات لأرضيات التعليم عن بعد ناهيك عن المادة العلمية في حد ذاتها، وعليها أبدى محدثنا رفض استعمال هذه الطريقة كبديل نهائي لسيرورة الدروس البيداغوجية وعملية التقييم ولكن تعتبر كدعائم لعدة اعتبارات منها ضعف تدفق الانترنت وعدم توفرها لشريحة كبيرة، افتقار مواقع الجامعات لأرضيات رقمية تعليمية تمكنها من توفير المواد العلمية المطلوبة، ناهيك عن القصور الكلي في توفير مختلف الوسائط للولوج اليها، مع عدم قدرة تدريس التخصصات العلمية، و عدم إمكانية إجراء الأعمال تطبيقة، وكذا إمكانية تناقش بين الأساتذة وطلبة، انعدام إمكانية تقييم نثمن عملية رقمنة القطاع وإتاحة منصات للتعليم عن بعد لتدارك النقائص، هي فرصة لتكثيف الجهود لرقمنة القطاع والتعليم.

من جهة ثانية دعا بن مالك الطلبة للانخراط في هذه المساعي مؤكدا أن هناك اتجاها للعودة للدراسة بشكل مخفض في حال رفع الحجر بشكل تدريجي، واقترح في حال استمر الوباء تمديد السنة الجامعية وإجراء الامتحانات شهر سبتمبر بعد تقديم حصص تعويضية للطلبة، وهذا حسب تقدم كل جامعة في الدروس مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الجامعات التي لم تنه الامتحانات الاستدراكية للسداسي الأول. إن إنقاذ الموسم الجامعي في ظل هذه الأزمة الصحية يظل من مهام وواجبات الوزارة الوصية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء كافة، وعليه فإن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية التي تقضي باعتماد التدريس عبر الخط رغم قلة الإمكانيات، خاصة في ظل غياب الأرضية التعليمية وكذا غياب الجامعة الرقمية وهو الأمر الذي ظل الاتحاد العام الطلابي الحر ينادي به من خلال دعوته إلى تطوير منظومة البحث العلمي وانتهاج سياسة التعليم عن بعد قبل سنوات مضت.



أحمد بالحاج