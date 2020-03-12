ملف عبد الغني هامل أمام محكمة سيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي

تفتح محكمة الجنح بسيدي امحمد في اليوم الثاني على التوالي ملف قضية الفساد التي تورط فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل رفقة عائلته.

وعدد من مسؤولين سابقين وولاة سابقين ووزراء سابقين، وهم وزير النقل السابق عبد الغني زعلا ن ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف بعدما وجهت للمتهمين تهم عديدة.

من بينها الاثراء غير مشروع وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على منافع وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وعدم التصريح بالممتلكات.

أين استجوبت قاضية الجلسة ليلة أمس المدير العام الأسبق للأمن الوطني وواجهته بالتهم التي تتعلق بحصوله واستفاذته من ممتلكات وعقارات وحسابات بنكية في كل من ولاية الجزائر العاصمة وولاية وهران وولاية تلمسان.

إلا أنه نفى كل ذلك فيما ينتظر أن تستجوب اليوم قاضية الجلسة إلى كل عائلة المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وكذلك الوزراء والولاة السابقين المتورطين معه في القضية.