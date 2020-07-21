ملف رشيد نكاز غدا أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة

بعد 08 اشهر من ايداعه الحبس المؤقت على خلفية فيديو وصف بانه تحري على العنف

كشفت اطراف من عائلة رشيد نكاز بمنطقة عين مران شمال غرب شل فان غرفةالاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف مرشح الرئاسيات وصاحب الاطوار الغريبة والخرجات العجيبة رشيد نكاز ليوم غد 22 جويلية من اجل النظر في التهمتين الموجه له وهي التحريض على العنف وإهانة هيئة عمومية بموجب قانون العقوبات. وذلك منذ تم اعتقاله يوم 04 ديسمبر 2019 على خلفية نشره فيديو نشره على صفحته على فيسبوك، يدعو فيه إلى منع تمرير قانون المحروقات الجديد الذي تمت المصادقة عليه في زمن الوزير الأول السابق نور الدين بدوي. واستعمل نكاز عبارات في هذا الفيديو تم تكييفها على أنها تحريض على العنف، ما أدى بقاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء إلى الأمر بإيداعه الحبس المؤقت وسبق وان لغرفة الاتهام في جلسة سابقة أعادت الملف في المرة السابقة لقاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق تكميلي على خلفية قرار الا حالة الذي صنف قضية رشيد نكاز كجناية ، وهو ما تم فعلا ، وستحدد غرفة الاتهام نهار غد بعد أن انتهى التحقيق التكييف النهائي للتهم الموجهة لنكاز، سواء بإبقائها ضمن طابع الجناية وإحالته على محكمة الجنايات، أو إنزالها إلى جنحة والإحالة بذلك إلى محكمة الجنح ، وهو القرار الارجح اتخاده للتخفيف من عبء القضية.

محمد بن ترار