“ملف الحرس البلدي سيفتح مجددا بكل جدية وشفافية”

أكد السكرتير السابق للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، ضيف عبد القادر، بخصوص مطالب الحرس البلدي وانشغالاتهم العالقة، موضحا في ذات الوقت موقفه من الاحتجاج الوطني المزمع تنظيمه في 20 فيفري الجاري.

وقال السكرتير السابق للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في بيان له كما كتبت بعض الصحف الجزائرية عنه، “أنه على اطلاع تام بما يحدث في بيت الحرس البلدي وما يحدث من كواليس، وحديث عن تنظيم احتجاجات للحرس البلدي في ولايات ميلة وقالمة وسكيكدة وسوق أهراس، والتحضير لاحتجاج وطني يوم 20 فيفري الجاري، ناهيك عما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تبادل للتهم والقذف بين بعض أفراد الحرس البلدي، ومهازل كبيرة ولدت الحقد والكراهية في وسط هذه الفئة، فضلا عن حب الزعامة والتمثيل وادعاء كل شخص أنه سينظم الاحتجاجات ويتفاوض مع وزارة الداخلية على حقوقهم، والبعض الأخر يدعي أنه يتفاوض مع رئيس الجمهورية.

وأضاف ضيف عبد القادر، أنه “سيتم قريبا فتح ملف الحرس البلدي وإعادة بعثه من جديد بجدية وشفافية، مؤكدا أن “زمن الرداءة وتكريس الأحادية وحب المسؤولية قد انتهى”.