ملف الجريمة من جديد…اتهمت تركيا 20 مشتبهاً في مقتله

تحرير:أخبار دولية

اتهمت تركيا 20 مشتبهاً بهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر 2018.

قال ممثلو الإدعاء إن لائحة إتهام ذكرت بأن نائب رئيس المخابرات السعودية السابق أحمد عسيري والمساعد الملكي السابق سعود القحطاني هما من قاما بالتحريض على القتل.

بينما المتهمون الـ 18 الآخرون متهمون بتنفيذ “القتل العمد والوحشي” داخل القنصلية السعودية.

تعتقد وكالات المخابرات الغربية أن من أمر بذلك هو ولي العهد محمد بن سلمان وهذا الاخير يستمر في التنصل من اية مسؤولية تخص الحادثة.

غير ان الأشرطة السرية تحمل من الادلة. ما. يورط مسؤولين كبار في السعودية

ويقول مقرر خاص للأمم المتحدة إن خاشقجي كان “ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار ، وهو قتل خارج نطاق القضاء تتحمل دولة السعودية المسؤولية عنه“.

للاشارة فان الخاشقجي في وقت سابق كان من المحررين في الواشنطن بوست وقلمه كانا حادا مع النظام السعودي،

وبحسب لوائح الاتهام التي أعلن عنها المدّعون في اسطنبول امس الأربعاء ، اتُهم أحمد عسيري وسعود القحطاني “بالتحريض على القتل العمد والوحشي والتسبب في العذاب“.

دعا خبير في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه

واتهم بيان النيابة 18 آخرين بتنفيذ جريمة القتل بمن فيهم عضو في الحرس الملكي السعودي ، وخبير في الطب الشرعي ، ومسؤول استخباراتي سعودي سافر مع ولي العهد محمد في الماضي.

وقال البيان إن الاتهامات استندت إلى إفادات شهود وتحليل لأجهزة خاشقجي الرقمية وسجلات الأشخاص الذين دخلوا وتركوا تركيا.

لم تصدر المملكة العربية السعودية أي تعليق عام حول لوائح الاتهام.