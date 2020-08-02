ملعب تشاكر يحتضن مباريات كأس الجزائر بعد رفع الحجر الصحي

ج.ن

من المنتظر أن تتواصل منافسة كأس الجمهورية الخاصة بالموسم الحالي، حيث يرتقب أن تلعب المباريات المتبقية بعد رفع الحجر الصحي والعودة إلى النشاط الرياضي وفق قرارات المكتب الفيدرالي، ويدور الحديث عن اختيار ملعب مصطفى تشاكر لبرمجة المباريات المتبقية من هذه المنافسة، وهذا إلى غاية الدور النهائي في انتظار تحديد التواريخ، وهذا بعد العودة إلى التدريبات الجماعية في الفترة القادمة بعد التحكم في الانتشار الرهيب لوباء “كوفيد-19”.

وكانت الفاف قد أوقفت بطولة القسم الثاني في الـ 14 من مارس الماضي، وبطولة القسم الأوّل في اليوم الموالي. فيما لُعبت آخر مقابلتَين من ذهاب ربع نهائي كأس الجزائر، في الـ 11 من مارس الماضي.

وعليه بقيت 8 جولات في بطولة القسم الأوّل، مع وجود 3 مقابلات متأخّرة. و7 جولات في بطولة القسم الثاني، مع وجود مقابلتَين متأخّرتَين. فضلا عن إياب ربع نهائي الكأس والدور نصف النهائي (ذهاب وإياب) والمباراة الختامية.