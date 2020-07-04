ملخص تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قبل قليل لقناة فرانس 24:

🔴سنعود للحجر الصحي التام إذا قرر المجلس العلمي ذلك.
🔴أجور العمال مضمونة لن تتوقف واحتياطي الصرف يغطي احتياجات الجزائر عامين كاملين.
🔴سأعفو عن المساجين كلما استحق الأمر ويمكن أن أعفو عن آخرين لاحقا.
🔴ليس هناك تضييق على حرية التعبير في الجزائر بل على سلوكات الشتم والتحريض التي يعاقب عليها القانون.
🔴تلقينا حوالي ألفي مقترح حول مسودة الدستور يتم دراستها حاليا من قبل اللجنة.
🔴نتوقع استفتاء حول الدستور بين سبتمبر وأكتوبر.
🔴نتوجه نحو نظام شبه رئاسي بصلاحيات واسعة للبرلمان وغلق المنافذ أمام الحكم الفردي.
🔴العدالة عبرت عن موقفها بخصوص محاكمة الرئيس السابق.
🔴لم أكن يوما مع العهدة الخامسة لأنه تم استبعادي منذ 2017 بينما محاولة فرض العهدة الخامسة كان في 2019.
🔴يتم التحضير لزيارة دولة إلى فرنسا وأخرى مماثلة للرئيس الفرنسي إلى الجزائر لولا أجندتنا المكثفة.
🔴نتمنى أن تعلن فرنسا اعتذارها حتى يساهم ذلك في تلطيف الأجواء بين البلدين.
🔴ينبغي الذهاب إلى حل الانتخابات في ليبيا.
🔴لن أؤكد ولن أنفي شروع الجزائر في بناء قواعد عسكرية قبالة الحدود المغربية.
🔴ليس لدينا أي مشكل مع شعب المغرب الشقيق ولا مع الملك ، بل هناك في المغرب من لديهم مشكل مع الجزائر.