ملتقيات توثق جهدا نخبويا متواصلا

بقلم: محمد مرواني

يعتزم عدد من الأساتذة الباحثين والمؤرخين تنظيم الملتقى الدولي الخامس المخلد لذكرى “تحرير وهران من الغزو الاسباني ” وضمن جهد أسس له أكاديميون على مر سنوات احتضنت مدينة وهران مختلف طبعات هذا الملتقى الدولي الهام الذي أبان عن اهتمام نخبوي كبير ونوعي بالمسار النضالي ،و الجهادي الذي احتضنته المدينة على مر عقود من الزمن،صنع ملامحه العديد من الرموز وجسمته محطات فاصلة في تاريخ المدينة منها ” معركة الطلبة ” التي يشير الباحث البرفيسور العربي بوعمامة أحد مؤسسي الملتقى أنها لم تحظى بعد بالتدقيق في رمزيتها ،وثقلها التاريخي ،والنشر الإعلامي المستحق هذا ومن المنتظر أن تجتمع هيئة الملتقى الدولي قريبا لضبط آخر الترتيبات التي تخص التظاهرة التاريخية الأكاديمية الهامة التي تنظم سنويا في أواخر شهر فبراير.

الأستاذ الباحث ” العربي بوعمامة ”

رباط أعتز أن نكون من بناته

يقول البرفيسور ” العربي بوعمامة ” وهو باحث ومؤرخ ومن مؤسسي ملتقى تحرير مدينة وهران أن توثيق ذكرى تحرير وهران من الغزو الاسباني شرف يعتز به كل منتسب لتاريخ الوطن الجهادي الأصيل الذي يمتد لعقود من الزمن لا يختزله سياق ولا إطار معين وبمعية الأساتذة الباحثين من أمثال ” البرفيسور بومدين بوزيد ” والباحث المجاهد الراحل ” الزاوي الجيلالي ” رحمه الله والبرفيسور ” أحمد حمدادو ” وبن قادة الصادق رئيس المجلس الشعبي لبلدية وهران السابق ،والباحث الكاتب والبرفيسور “صافي الحبيب ” كان الجهد المؤطر للعمل نوعيا وخالصا لله ،وللوطن وقال الأستاذ العربي بوعمامة ل”الوسط” أن من ثمار الجهد الوطني الخالص الذي قام به باحثون ومؤرخون بدعم ومرافقة هامة نوعية للدكتور أبو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الاسلامي الاعلى ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف في توثيق معركة جيش الطلبة والكفاح ضد الغزو الإسباني لوهران من عام 1509 إلى غاية 1792 بناء وتشييد مسجد رباط الطلبة بوهران ،وهو أحد المعالم الدينية التاريخية التي توثق لصفحة مشرقة من النضال التاريخي للمدينة ورجالها في وجه الغزو الاسباني الذي انتهى بتسليم مفتاح مدينة وهران إلى “الباي محمد بن عثمان الكبير ” بمعسكر وكل هذه المرحلة تاريخيا تستوجب الدراسة التاريخية المتمحصة والتأمل في أهمية السياقات التاريخية الهامة التي بنت جيش الطلبة المرابط ودوره الريادي الهام في تحرير وهران ومن هنا يقول الأستاذ العربي بوعمامة أن الطبعة الخامسة للملتقى الدولي سيحضر لها ضمن هذا التوجه الاستراتيجي الهام والذي يحفظ لتاريخ وهران المرابطة صفحة من صفحات النضال المشرق للمدينة ورباطها الأصيل في وجه مظاهر الغزو مهما كانت أشكاله.

الباحث الراحل ” زاوي الجيلالي المشرفي “

من رجال الرباط والنضال

هو أحد القامات العلمية ،والتاريخية الذي سمت بها مدينة وهران لجهده الوطني الخالص في توثيق تاريخ المدينة الجهادي ،والنضالي خاصة بأن فترة الغزو الاسباني ورباط الطلبة ودورهم في تحرير المدينة من الاسبان وهو الباحث المجاهد السيناتور السابق بمجلس الأمة المثقف ” الجيلالي الزاوي ” رحمه الله الذي فقدت فيه وهران أرشيفا متحركا من التوثيق لمختلف الحقب التاريخية الهامة للمدينة ولأثر رجالها المرابطين فكان للراحل الباحث المجاهد العديد من المساهمات الصحفية في جرائد وطنية عن دور ” جيش الطلبة ” في تحرير وهران من الغزو الاسباني أنه كان من الشخصيات التاريخية الوطنية ومن إعلام مدينة وهران الذين رافعوا عن إقامة تظاهرة علمية ،وتاريخية ،وطنية بالمدينة تخلد ذكرى تحرير وهران من الاحتلال الاسباني ،وقد رعى رئيس المجلس الاسلامي الأعلى الدكتور أبو عبد الله غلام العديد من التظاهرات التي خلدت هذه الذكرى وقد شرف العديد من الأساتذة والباحثين وحتى من الشخصيات السياسية المنتخبة منها رئيس بلدية وهران السابق ،وهو باحث محمد قادة وباحثون في التاريخ والتراث بمرافقة هذا المسار الذي سمته نضالا جديدا من أجل حماية الهوية التاريخية لوهران وصون أحد صفحاتها المشرقة عنوانها كفاح “الطلبة حفظة القرآن الكريم للاحتلال الإسباني وقد كان المجاهد “الحاج الجيلالي المشرفي ” رحمة الله عليه متحمسا في كلامه ،ونضاله من أجل هذه القضية الوطنية التاريخية بالذات وهي ” المرافعة من أجل إقامة ذكرى تحرير وهران من الاحتلال الاسباني ” وكان له أن تحققت له هذه الغاية في حياته وأقيمت فعلا تظاهرات عديدة عن ذكرى التحرير وشيد مسجد قرب مكان رباط الطلبة سمي مسجد ” جيش الطلبة ” وفي الحقيقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كان لها وقفة مع هذا الانجاز آنذاك مع مطلع عام 2011 ليصبح هذا المسجد منارة دينية ،وتاريخية تؤرخ أحد نضالات حفظة كتاب الله من أبناء الوطن المفدى في وجه الاحتلال الاسباني ،وقد كان المجاهد الحاج الجيلالي المشرفي رحمة الله عليه يجتهد على همته من أجل الحفاظ على تاريخ جيش الطلبة ،وتوثيق بطولاتهم بأحد مدن الجزائر وهي وهران

مسجد رباط الطلبة ” معلم ديني يحفظ مجد كفاح اصيل

هذا ويبقى مسجد ” رباط الطلبة ” من المعالم الدينية التاريخية الهامة التي تحفظ رباط الطلبة وجهادهم ضد المحتل الاسباني في القرن الخامس عشر وهمتم العالية في مواجهة الغزو الذي قاومه الطلبة بإرادة صلبة إذ كان تحرير وهران واسترجاعها عام 1709 من قبل الباي ولد بوشلاغم نتاج نضال ،وكفاح مستمر لسلسة من الهجمات ضد الغزو الاسباني ما بين 1509 إلى غاية 1792 كانت الفترة ثرية بالنضال والكفاح المسلح ضد الغزو الاسباني الذي وأن احتل وهران مجددا عام 1732 إلى أن رباط الجهاد ضد الاسبان استمر الى غاية تحريرها عام 1792 نهائيا اذ يوثق مشجد الطلبة بوهران لهذا الكفاح الاصيل لطلبة وهران في وجه الاسبان وهو الكفاح الثري بالمعارك والهجومات التي تكبدها المحتل الاسباني على مدار عقود من الزمن على يد المجاهدين بالمدينة والمرابطين من أجل تحريرها ليتجدد العهد هذه المرة مع ما تختزنه المناسبة ،والحدث التاريخي الهام من تفصيلات هامة في مؤتمر ” تحرير وهران ” الخامس الذي سيجمع خيرة الباحثين والمؤرخين لتوثيق أحد محطات الجهاد والنضال الذي تزخر به وهران التي استعصت على الإسبان وغيرهم ممن احتلوا المكان لحين وطردتهم ثورة تحرير أصلها متين.