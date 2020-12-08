“ملتقى الأجيال” ..لقاء ربط الماضي بالحاضر بثانوية في باتنة

احتضنت ثانوية “البشير الابراهيمي” بمدينة باتنة مبادرة أقل ما يقال عنها أنها رائعة ومؤثرة جمعت طلاب من أجيال مختلفة مرت عليها منذ أزيد من 30 سنة في جو غمره حنين ذكريات الماضي الجميل ودموع فرحة لقاء أصدقاء وزملاء من مختلف الولايات مع مشاركة المغتربين بفيديوهات بعد ان فرقهم الزمن وأصبحوا إطارات وموظفين في عدة مجالات ، وتجسدت الفكرة من طرف أصغر عضو في المجموعة الفيسبوكية الأستاذة “أسماء شيبوب” التي أصرت على تحويل اللقاء الافتراضي الذي دام سنوات إلى ملتقى واقعي تحتضنه ثانويتهم السابقة برعاية الشبكة الجزائرية للشباب والمواطنة، حيث نشطت الحفل البهيج النشيطة “سندس صالحي” اين تناول الجميع الكلمة راويا الذكريات الراسخة كما تم تكريم الرسامة الصغيرة “مداسي ملاك” من طرف قدماء الثانوية مع تقديم مونولوغ فكاهي بعنوان “فرق بين الأجيال” ، كما قام الجميع بتعقيم الثانوية قبل بداية المبادرة الذي لقيت رواجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وسط دعوات لتعميمها في كل ثانويات الوطن .

أحسن مرزوق