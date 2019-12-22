ملامح خارطة سياسية جديدة بعد الرئاسيات

من إعداد: إيمان لواس

حمدادوش: الرئاسيات ليست معيارا لرسم الخارطة السياسية

صاغور : التيار الإسلامي سيكون حاضرا في المرحلة القادمة

: بلعياط: دعوات إقصاء الأفلان باطلة

رسمت نتائج الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر الجاري بعض ملامح الخارطة السياسية المقبلة، سيما مع تخندق أتباع التيار الوطني مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، الذي كان خطابه أقرب إليهم، في حين حصد المرشح الوحيد للتيار الإسلامي عبد القادر بن قرينة المرتبة الثانية في هذه الانتخابات، مقابل صفعة قوية تلقاها الأفلان والأرندي بحلول مرشحهم في المرتبة الرابعة بذات الاستحقاق الديمقراطي.

حمدادوش

الرئاسيات ليست معيارا لرسم الخارطة السياسية

إعتبرالنائب البرلماني عن حركة حمس ناصر حمدادوش بأن الانتخابات على الطريقة الجزائرية ليست معيارا حقيقيا لرسم الخارطة السياسية للأحزاب، لقياس توجهات الناخبين، ومعرفة الأحجام الحقيقية للتيارات الفكرية والإيديولوجية.

أكد ناصر حمدادوش في تصريح خص به “الوسط” بأن نتائج رئاسيات 12 ديسمبر لا تعكس التوازنات الموجودة حاليا في الساحة، خاصة أمام حالة العزوف، واهتزاز الثقة في العملية السياسية والعملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، قال المتحدث ” من الملاحظ أنه وبعد ثورة شعبية من أجل التغيير الحقيقي والشامل كانت نسبة المشاركة في أول استحقاق انتخابي متواضعة جدا، وهي لا تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية والكاملة، كما أنه لم تعد تلك التصنيفات للعائلات السياسية واقعية وصحيحة”.

وأضاف المتحدث” فالتنافس لم يكن على أساس الأفكار والبرامج، بل كان على أساس الأشخاص، ووفق اعتبارات مناطقي وجهوية وشخصية، وعند التأمل في برامج المترشحين لا تجد فرقا كبيرًا بينها، ولم يدّع أحدٌ منهم أنه يمثل تيارًا بعينه، بل تجد من التيار التقليدي الواحد تباينا في الموقف بين مكوّناته من الانتخابات وانقسامًا بين المترشحين”.

وبخصوص مشاركة الأحزاب في الحكومة المقبلة، قال المتحدث “تسارع الحديث بعد الانتخابات الرئاسية عن استحقاق تشكيل الحكومة بعد تقديم استقالتها، ممثلة في تقديم استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي، وهو إحدى الباءات التي طالب الحراك الشعبي بذهابها،ويجري الحديث الآن عن اتصالات بالأحزاب السياسية من أجل المشاركة فيها، وعليه فإنه يمكن القول أنّ خيار المشاركة في الحكومة أو المعارضة السياسية لها من الخيارات السياسية والاجتهادات التقديرية العادية،ولكنه وفق المنطق العلمي والسياسي فإنّ ذلك يخضع لاعتبارات متعلقة بنتائج الانتخابات، وخاصة الانتخابات التشريعية، حتى تكون هذه المشاركة في الحكومة أو المقاطعة لها مبنية على الإرادة الشعبية وليست على المنحة السلطوية، وقد جاء في البرنامج السياسي لحركة مجتمع السلم، في باب المفاهيم، الفصل الأول: التوجّه السياسي العام واستراتيجية المشاركة: أنّ الحركة تعمل في إطار استراتيجية المشاركة السياسية بمفهومها الواسع والشامل، والتي تعني المشاركة في الشأن العام في كلّ مستوياته، وبكلّ أنواعه”.

وفي سياق متصل، أصاف المتحدث ” أنّ معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة تتحكّم فيه العملية السياسية ونتائج العملية الانتخابية، وهذا يعني أنّ الحزب الذي حاز على الأغلبية عليه أن يتحمّل المسؤولية السياسية في الحكم دون تمييعها، وفق البرنامج الانتخابي الذي زكّاه الشعب، وأنّ الحزب الخاسر أو المقاطع للانتخابات أو الذي لم يشارك فيها أنّ يخدم وطنه من موقع المعارضة السياسية، وذلك بمراقبة عمل الحكومة ورصد اختلالاتها وتصويب مسارها، وعليه فإنه من غير المنطقي أن يتم عرض المشاركة في الحكومة على الأحزاب الخاسرة أو المقاطعة أو غير المعنية بالانتخابات، وخاصة إذا كانت انتخابات رئاسية، وفي ظلّ نظامٍ رئاسوي، لأنها لا تعبّر عن الخارطة السياسية الحقيقية، إمّا بتزوير الانتخابات، أو بسبب ضعف المشاركة الشعبية العامّة فيها، أو لاعتبارات انتخابية جهوية، أو مناطقية أو شخصية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية وبرامجها وخياراتها،وأنّ المشاركة الحقيقية في الحكومة تكون بعد الانتخابات التشريعية، وما تفرزه من الكتل البرلمانية، وما يتطلبه ذلك من التحالفات على أساس الأفكار والبرامج، وليس على أساس الطموحات الحزبية والأطماع الشخصية،والأحزاب السياسية الحقيقية هي الأحزاب التي تحترم نفسها باحترام لوائحها وقرارات ومؤسساتها”.

صاغور

التيار الإسلامي سيكون حاضرا في المرحلة القادمة

أكد المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور بأن رئيس الجمهورية تبون يعبر عن التيار الوطني بمفهومه للواسع، مشيرا بأنه تحدث على أنه يستند في شرعيته وبرنامجه وخطابه من بيان أول نوفمبر.

اعتبر عبد الرزاق صاغور بأن التيار الوطني بالمفهوم العصري سيكون مع تبون في المرحلة المقبلة ، في حين لم يستبعد تموقع بعض الأحزاب الإسلامية في المرحلة القادمة ، مشيرا بأنه سيكون لها دور في المرحلة المقبلة على غرار عبد القادر بن قرينة الذي إحتل المرتبة الثانية في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

وبخصوص مستقبل أحزاب المولاة في المرحلة المقبلة، قال المتحدث ” الأفلان والأرندي وقيادتهم أغلبها في السجن متهمة في قضايا الفساد ، وستعاني في المرحلة المقبلة لأنها أحزاب منبوذة شعبية وأحزاب السند للإدارة في الفترة الماضية، وستجد صعوبة في أن تجدد نفسها عند الرأي العام “.

بلعياط

دعوات إقصاء الأفلان من المشهد السياسي باطلة

رفض القيادي في جبهة التحرير الوطني بلعياط دعوات إقصاء الأفلان من المشهد السياسي في الفترة المقبلة، مؤكدا بأن الأفلان ليس حزب الموالاة بل هو حزب عتيق لديه الأغلبية في البرلمان لم يكن تابع لبوتفليقة على حد قوله .

حمل بلعياط في تصريح خص به “الوسط ” بعض الأشخاص من قيادات مسؤولية الازمة و الحالة التي يعيشها الأفلان، مشددا على ضرروة الذهاب إلى مؤتمر الجامع كما ثم فعله في 2005 سنة ، مشيرا بان مصيرالأفلان بين أيدي الشعب.