مكتتبو عدل2 يحتجون أمام وزارة السكن

نظم مكتتبو “عدل 2 “، وقفة احتجاجية، أمام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لكن دون جدوى، الأمر الذي جعلهم يقررون الذهاب إلى مقر وزارة السكن، أملا منهم، في استقبالهم وإعطائهم تفسيرات وأجوبة على أسئلتهم.

حيث أكد أحد المحتجون، من الكوطة التي اختارت موقع سيدي عبد الله، وهو أب لأربعة أطفال، خلال حديثه مع “الوسط”، أنه لم يتمكن من سحب شهادة التخصيص الخاصة به، منذ مارس الماضي، رغم أنه سدد الشطر الثالث، الأمر الذي دفعه للقدوم مرارا وتكرارا لـ مقر “عدل”، بسعيد حمدين، لإيجاد حل لمشكلته، ولكن رفضوا حتى الاستماع لانشغالاته، بحجة كورونا، ليصطدم بعد ذلك، بنفس المشكل عند إعادة استئناف سحب مقررات التخصيص مؤخرا، مؤكدا في ذات السياق، وجود العشرات مثله، ممن يعانون من نفس المشكل، الأمر الذي دفعهم، إلى القدوم لوزارة السكن، أملا أن يتم النظر بعين الحق لمطلبهم، الذي اعتبره جد منطقي.

في حين انتهز المتحدث الفرصة، لمطالبة السلطات الوصية بالتدخل، والإنصات لانشغالاتهم، مع الاسراع في تسليم سكناتهم، في آجالها المحددة.

هذا وكانت وكالة “عدل”، قد أعلنت أن عملية صب شهادات التخصيص لمكتتبي عدل 2، قد انطلقت منذ مارس الفارط، لكن توقفت بسبب جائحة كورونا، ليتم اعادة استئنافها يوم 15 جوان الماضي.

مريم خميسة