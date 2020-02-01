مكتتبوا عدل2 بسطيف في وقفة احتجاجية

برنامج عدل 02 يبوء بالفشل و يوكد مرة اخرى فشله بعد تجربة عدل 01 التي عمرت فترة عشرين سنة منذ 2001.

يشتكي مكتتبوا عدل 2013 منذ سبعة سنوات المعاناة و التهميش و الوعود الكاذبة خاصة فئات:

فئة اصحاب الطعون

فئة اصحاب الشطر الأول

فئة المنسين الامر بالدفع و شهادة التخصيص

فئة اسلاك الامن الوطني والشرطة

فبعد الانتظار لكل هذه المدة و القيام بعدة و قفات احتجاجية لم نرى اي ردود عن الوصاية المعنية الى بعض الوعود الكاذبة و التي اخرها كان 04 من شهر ديسمبر

لكن للاسف لم يتحقق اي شيئ على ارض الواقع و هنا نطرح التساول هل كتب على وكالة عدل الفشل و تكرار نفس الاخطاء برنامج 2001 ام ان امر المواطن لا يهم الوكالة الوطنية و الغريب من كل هذا لا نرى اي تدخل لوزارة السكن و الرئاسة برغم من ان عذا البرنامج محسوب على الرئيس الحالي و الوزير السابق للسكن عبد المجيد تبون.