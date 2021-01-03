انطلق المشروع في سبتمبر 2017

مدة الإنجاز الأولية 24 شهرا

الشركة المكلفة بالإنجاز هي WIKA PT WIJAYA KARYA

ويكا الإندونيسية

● اخترنا المواقع في ديسمبر 2017 (كوطة 18000)

○ تحصلنا على شهادات ماقبل التخصيص في سبتمبر 2019، هنا بدأنا نتفقد المشروع، فلاحظنا أن الأشغال تسير ببطء شديد

وبعد تكلمنا مع بعض العمال التابعين لشركة ويكا أعلمونا ان المشكل مالي

فتوجهنا لسعيد حمدين (وقفة) في فيفري 2020حيث استقبلنا المدير العام ووعدنا بالوقوف على انشغالاتنا بايجاد الحلول لتسريع الوتيرة وأعلمنا أنه لا يوجد مشكل مالي مع ويكا

وبعدها في بداية أفريل مع تفشي وباء كورونا قامت السلطات الإندونيسية بإجلاء مواطنيها من الجزائر فغادر عمال شركة ويكا وتوقفت الأشغال تماما

وبعد ارسالنا لعدة مراسلات لرئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير السكن والمدير العام لوكالة عدل لطرح مشكل مغادرة العمال الإندونيسيين للموقع وتوقف الأشغال،

عاد الإندونيسيين للجزائر في نهاية جويلية وعادت الأشغال للموقع في شهر أوت 2020 بعد تعاقد شركة ويكا مع شركة مناولة جزائرية SICG ولكن بعد شهرين من عودة الأشغال أي نهاية سبتمبر 2020 عاد المشكل المالي للظهور والتأثير على تقدم الأشغال بمغادرة العمال بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية وليومنا هذا الأشغال تسير ببطء شديد حيث يوجد عمال بالحد الأدنى أو اقل من ذلك وتوقفات في الأشغال خاصة عمال الإسمنت المسلح بسبب المشكل المالي

راسلنا المدير العام لوكالة عدل وقدمنا أيضا طلب للمقابلة (مراسلتين في أكتوبر ونوفمبر 2020) (طلبين لمقابلة المدير العام في نوفمبر وديسمبر 2020) ولكن لم نحصل على رد

ومازال موقع الحراش يعاني حيث أنه في السنة الرابعة منذ انطلاق المشروع لم نتسلم ولا سكن

ليومنا هذا المشروع يعاني

قرر المكتتبون القيام بوقفة يوم الإثنين 4 جانفي 2020 على الساعة 9 صباحا نظرا لعدم إيجاد حلول للمشاكل التي تعيق تقدم المشروع