مكافحة الفساد لا رجعة فيه ويجب التمييز بين الأعمال الناجمة عن عدم الكفاءة والأخرى التي خلفت خسائر اقتصادية

دعوة كل شخص الى التبليغ عن الفساد دون الأخذ بعين الاعتبار الرسائل المجهولة المصدر

أكدت رئاسة الجمهورية أمس في بيان لها ان مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه لكن لا يجب أن يأخذ مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة كما شددت على ضرورة التميز بين الأعمال الناجمة عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير التي لا تنم عن أي نية أو إرادة في الفساد مع الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير وتنتهك القوانين ودعا نفس المصدر كل شخص يملك معلومات عن الفساد الى التبليغ لكن دون الأخذ بعين الاعتبار بالرسائل المجهولة

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية بشان الرسائل المجهولة, ان الرئيس عبد المجيد تبون, سبق وأن أعلن في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في اللقاء الثاني للحكومة مع الولاة لهذه السنة المنعقد بتاريخ 12 13 أوت الماضي, عن عدم الإعتداد بالرسائل المجهولة في الملاحقات القضائية. ومباشرة بعد هذه الكلمة, وجه رئيس الجمهورية تعليمة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية, جاء فيها ان تقارير واردة إلى رئاسة الجمهورية أن عددا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات تمت متابعتهم قضائيا بناء على مجرد رسائل مجهولة, غالبا ما كانت عارية من الصحة, تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة وقد أدى ذلك –حسب نفس المصدر — إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حريتهم وخلف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناء على مجرد رسائل مجهولة حتى أن العديد من المسؤولين الآخرين أصبحوا يقتصرون على الحد الأدنى من التزاماتهم ويمتنعون عن أي مبادرة, مما أسفر عن تأجيل معالجة ملفات هامة, تكتسي أحيانا الطابع الإستعجالي, إلى تواريخ لاحقة, متسببة في إلحاق أضرار بليغة بسير هذه المؤسسات وشدد البيان ذاته على ضرورة التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير والتصرفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة.

كما أوضح بيان الرئاسة إن الإدارة القضائية تمتلك للقيام بذلك, كل الوسائل القانونية لإجراء التحريات اللازمة في هذا الشأن إذا كانت مكافحة الفساد أمرا ضروريا ولا رجعة فيه, فإن ذلك لا يجب أن يأخذ مهما كان الأمر, مجرى حملة للمساس باستقرار وسائل إنجاز وتجسيد مهام الدولة ومختلف هياكلها التنفيذية كما أكدت رئاسة الجمهورية في بيانها إن الشائعات التي غالبا ما يروج لها أصحاب المال الفاسد تغذي هذا الجو العكر وغايتهم المساس, بأي ثمن كان, باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم وشدد البيان على ضرورة التمييز بين الأعمال الناجمة, رغم طابعها المدان, عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير, والتي لا تنم عن أي نية أو إرادة في الفساد الإيجابي أو السلبي, ولا تجلب أي امتياز لشخص العون غير الكفء, سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ولا لعائلته أو أصدقائه أو معارفه مع الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير, منتهكة القوانين والتنظيمات ودون أي استشارة مكتوبة للسلطة

وأوضحت رئاسة الجمهورية في هذا السياق أن الشك مسموح به ووجب توجيه التحقيق نحو البحث عن الأدلة الملموسة التي تفضح الفساد السلبي أو الإيجابي , وبالمقابل, فإن أي مساعدة يقدمها المواطن مباشرة أو عبر وسائل الإعلام مقرونة بالأدلة الضرورية, يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيقات المحتملة ومن البديهي –يضيف البيان ذاته أن واجب الدولة في هذه الحالة هو حماية المواطن ضد كافة أشكال الانتقام

كما دعا نفس المصدر كل شخص يحوز معلومات حول الفساد مدعو إلى التقرب من السلطات المؤهلة, وفقا للإجراءات المعمول بها, أو إن تعذر ذلك, التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حريتها وبناء عليه, سيتم إسداء تعليمات لوزير العدل ومسؤولي الأجهزة الأمنية, المشرفين على الإجراءات الأولية والقضائية, كل في حدود اختصاصاته, بعدم أخذ رسائل التبليغ المجهولة بعين الإعتبار من الآن فصاعدا, لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلا قطعيا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة

ب.ع