مكافحة الفساد تبدأ بتكييف وصف جرائم الفساد

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدون صلاحيات

قال الخبير القانوني عميد كلية العلوم القانونية بجامعة المسيلة، الدكتور حمزة خضري، أمس، أن إصلاح قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الجاري العمل عليه، حسب تصريح وزير العدل حافظ الأختام، ينصب على العودة إلى وصف جرائم الفساد بالجنايات، و هو ما يجعل العقوبات المقررة عليها تصل إلى السجن المؤبد، الأمر الذي من شأنه أن يجعل هذا القانون أكثر فعالية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مثمنا بالمناسبة قرار الوزير زغماتي، الذي اعتبره قرار جد منطقي، ينبع عن وعي ودراية بماهو كائن وما سيكون، في حال بقاء الوضع على حاله.

وفي هذا الصدد، توقع خضري في تصريح خص به يومية “الوسط”، أن يتم تشديد العقوبات المقررة على جرائم إبرام الصفقات، بطريقة مخالفة للتشريع و التنظيم الجاري العمل به حاليا، مع تضييق تأثير الأعوان العموميين في مجال الصفقات العمومية، واختلاس وتبديد الأموال العمومية و الرشوة و تعارض المصالح، وهي الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته لكي تصل إلى عقوبة المؤبد، مشيرا أن أهم عيوب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، هو التعامل مع جرائم الفساد باعتبارها مجرد جنح، على عكس الوضع الذي كان قائما قبل 2006، أين كانت جريمة اختلاس المال العام مثلا، تعتبر جناية يعاقب على عليها بالإعدام، إذ كان الاختلاس حسبه آنذاك يمس بالمصالح العليا للدولة، طبقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات سابقا، والتي تم إلغاؤها سنة 2006، مؤكدا أن المتابعات القضائية الجارية لمحاسبة العصابة، ورؤوس الفساد المتغولة في مؤسسات الدولة، يستدعي إعادة النظر في الجانب الوقائي و الردعي لهذا القانون، بصفة استعجالية وفعالة، تعيد تكييف هذه الجنح إلى جنايات.

هيئة بدون صلاحيات

وهنا كشف المحامي والخبير في القانون الدستوري، أن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، قد وردت فيه العديد من الثغرات التي حالت دون تفعيله، خلال العقدين الماضين، لعل أولها يتمثل حسبه، في الطابع الفضفاض للتدابير الوقائية الخاصة بمكافحة ظاهرة الفساد، التي جاءت في هذا القانون، وجعلت تأثيرها في التقليل من الفساد محدودا جدا، و من الأمثلة على ذلك، إحداث هيئة لمكافحة الفساد بدون صلاحيات، فالمطلع على المواد 17.18.19.20 من القانون 06/01، المؤرخ في 20 فيفري 2020، يلاحظ أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته هي هيئة بدون صلاحية، و أدوات قانونية تمكنها من تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، ذلك أن المهام المكلفة بها و المنصوص عليها في المادة ،20 جاءت فضفاضة و غير دقيقة زيادة على أنها هيئة لا تتمتع بالاستقلالية هذا من جهة، من جهة أخرى، فإن آليات الوقاية من الفساد المنصوص عليها في هذا القانون، لاسيما التصريح بالممتلكات لم تتضمن الوسائل القانونية، التي تضمن تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يفسر توغل الفساد في كل مؤسسات الدولة، من أعلى إلى أسفل الهرم دون استثناء.

على صعيد متصل، أكد المتحدث أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، يجب أن تنفتح على الجامعات و الخبراء، معتبرا أن المقترحات التي قدمتها سابقا للسلطات العليا، مطلع السنة الحالية، بعيدة كل البعد، على التوجه الجديد لرئاسة الجمهورية، التي ترفض التعاطي مع كل الملفات بالطرق التقليدية، كما وأنها بعيدة كل البعد عن برامج الحوكمة الالكترونية الواردة في مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان، موضحا أنه عند مراجعة قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، لا بد التركيز على إصلاح فعلي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، لأنها هيئة بدون صلاحيات قانونية فعالة، ذلك أن القانون يسند لها صلاحية الاقتراح، دون أن يبين لمن يرسل هذا الاقتراح، و دون أن يفرض أي إلزام على سلطات العمومية، لتأخذ بالتوجيهات و الملاحظات التي تقدمها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته، كما لم يعطيها صلاحية التعاطي مباشرة مع القضاء، بل فرض عليها إرسال تقاريرها لوزير العدل، الذي له السلطة التقديرية، في إبلاغ النيابة العامة من عدمه.

رقَمنة الإدارة أهم آلية لمكافحة الفساد

هذا ولفت الباحث الأكاديمي الحاصل على ماجستير و دكتوراه في قانون الصفقات العمومية، خلال حديثه مع “الوسط” أن هناك عدم فهم و استيعاب لحقيقة قانون الصفقات العمومية، لأن المشكل في نظره لا يكمن في آلية التراضي البسيط في منح الصفقات العمومية، وإنما يكمن في استغلال الموظف الفاسد لآلية التراضي لمنح الصفقات لمن لا يستحقها، فالتراضي هو أسلوب للتعاقد متعارف عليه دوليا، فليس المطلوب إلغائه، إنما المطلوب تحديد حالات اللجوء إليه بدقة، حتى لا يستغل في ارتكاب جرائم الصفقات العمومية، مضيفا أن هذه المواضيع التي تجاوزها الزمن يجب على السلطات العليا في البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الفصل فيها نهائيا، من خلال تفعيل أهم آلية لمكافحة الفساد، في الوقت الراهن، وهي رقَمنة الإدارة العامة، باعتبارها الضامن الأساسي لتحقيق الشفافية في معاملات الإدارة، بما في ذلك، رقمنة الجباية كآلية لمكافحة التهرب الضريبي.

مريم خميسة