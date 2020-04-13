مكاسب خيالية للصين بعد بيع المعدات الطبية و الكمامات. هل خدعت الصين العالم؟

ظهرت تساؤلات عديدة في الأيام القليلة الماضية، تدور حول موقف الصين تجاه الفوضى التي حدثت في الآونة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في حدوث اضطرابات دولية، وأشارت تقارير إلى أنَّ الصين تعمدت إطلاق الفيروس بهدف تخويف المستثمرين الأجانب لديها وبخاصة الأمريكيين، بينما أشارت أخرى إلى أن هذه مجرد “هُراءات” من قبل الدول المعادية للصين للفتك باقتصادها، وخاصة أنَّ الرئيس الصيني شي جين بينج، أكّد أنَّ بلاده بدأت السيطرة “بصورة أساسية” على الموقف.
وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، أظهرت بيانات حديثة أنَّ شركات الأوراق المالية في الصين شهدت نموًا مطردًا في صافي الأرباح في فبراير الماضي.
وحتى 5 مارس، أعلنت 31 شركة مدرجة في البورصة أرباحها لشهر فبراير، وبلغ إجمالي أرباحها 10.16 مليار يوان (1.47 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، بما فيها 25 شركة تجاوز صافي أرباحها 100 مليون دولار حيث