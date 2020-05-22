مكاتب الخطوط الجوية التركية بالجزائر تستأنف العمل

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية بالجزائر على استئناف العمل في مكاتبها لاستقبال زبائنها الاكارم والذي سيكون انطلاقا من الفاتح من شهر جوان أي 01 جوان 2020 و هذا لاستقبال المسافرين و الوكالات السياحية و الذين كانت لهم رحلات و التي تم الغاؤها اثر انتشار فيروس كورونا ِ كما كان الحال في جميع دول العالم و أيضا للإجابة على تساؤلات المسافرين و استفساراتهم.

و تعلم أن تاريخ استئناف الرحلات التجارية من و إلى الجزائر سيكون تباعا لقرارات السلطات الجزائرية و أيضا بعد فتح المجال الجوي لهذه الرحلات.

كما تطمئن زبائنها على ان التذاكر التي لم يتم استعمالها تكون صالحة الى غاية 31 ديسمبر 2020 اين يمكن للمسافر تغييرها لأي تاريخ آخر وأيضا إضافة بعض الامتيازات اثناء تغيير موعد الرحلة.

و اتباعا للإجراءات الوقائية و لتفادي انتشار الوباء و كذا التعليمات الصادرة من قبل السلطات فان مديرية الخطوط الجوية التركية بالجزائر تدعو المسافرين القادمين الى مكاتبها اتباع إجراءات الوقاية و هذا حرصا منها لضمان راحة و سلامة الموظفين و وزبائنها، و أن عدم الامتثال للتعليمات قد يؤدي برفض الأعوان باستقبال المسافر.

أيضا تضع تحت تصرفكم عنوان البريد الالكتروني في حالة رغبتكم الاستفسار دون التنقل الى مكاتبها [email protected]