مقري يتهم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بخيانة مبادئه وخط حزبه السياسي

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، بخيانة مبادئه وخطه السياسي والديني ، معتبرا أن ملف التطبيع، أكبر خزي عرفته المغرب.

وقال رئيس حركة “حمس “في بيان له على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك”، أن أكبر من يمسه هذا الخزي والعار هو رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي بالمغرب ، باعتبار خيانته لمبادئه وخطه السابق المعادي للتطبيع بأي شكل من الأشكال وفق ما كان يصرح به هو نفسه ، خاصة وان التطبيع يعتبر اكبر خيانة للتيار الإسلامي ، مؤكد انه ينتظر انفجارا في حزب التنمية والعدالة الذي يحوي أناس شرفاء ، أصلاء ومناضلين صادقين في مناصرة الفلسطينيين والتي قد لاتسكت على التطبيع ، غير أنه في حال إن وافقت مؤسسات هذا الحزب هذه الخيانة فهو حزب قد دخل رسميا في دائرة التصهين التي تزحف من المشرق نحو المغرب ، وكل ادعاء بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية تدليس ممجوج وادعاء باطل، ولن يكون له أي أثر ما دام ان التوجه الأساسي للحزب هو التطبيع والاعتراف بدولة إسرائيل والتخلي عن القضية الفلسطينية.

محمد بن ترار