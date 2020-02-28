مقري :”حبيتو ولا كرهتو تبون رئيس للجمهورية”.

هاجم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التيار العلماني المتطرف، وقال إنه يريد الاستحواذ على الحراك الشعبي، ورد على انتقادات وجهت له بعد لقائه برئيس الجمهورية قائلا: “حبيتو ولا كرهتو تبون رئيس للجمهورية”

وقال مقري، في كلمة له خلال نشاط سياسي، نظمه مكتب الحركة بولاية قسنطينة، اليوم الجمعة، إن “بعض القوى أرادت التفرقة بين الجزائريين وأنا أحمل التيار العلماني المتطرف المسؤولية …ويعتقد أن تعقل بعض القوى يسمح له أن يتوهم باحتكار الحراك”، مضيفا أن الحراك ليس العاصمة، داعيا إلى جعل عاصمة البلاد ولاية داخلية لحمايتها وتحصينها. مستطردا: “التيار العلماني المتطرف المخترق من عملاء فرنسا والحركة الماسونية أراد احتكار الحراك، ومازال يريد السيطرة عليه”. وأضاف يقول: “هناك مواقع الكترونية ومنظمات تابعة للماسونية يدفع لها للتأليب على الجزائر”.