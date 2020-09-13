مقتل 25 شخص وإجلاء نصف مليون في أوريغون الأمريكية بسبب 28 حريق

دفعت حرائق الغابات المستعرة في أجزاء من أوريغون نحو نصف مليون من سكان الولاية الأمريكية للبقاء في حالة تأهب لعمليات إجلاء جماعي.

وأتت النيران على آلاف المنازل خلال الأيام الماضية في أوريغون التي أصبحت أحدث بؤرة لحرائق امتدت على نطاق أوسع في فصل الصيف واجتاحت مناطق الغرب الأميركي.

كما ادت هذه النيران لاحتراق مساحات كبيرة يقترب حجمها من مساحة ولاية نيوجيرسي ومقتل 25 على الأقل.

وفي كاليفورنيا، بذل عشرات الآلاف من رجال الإطفاء جهودا مضنية حتى صباح السبت لإخماد 28 حريقا كبيرا في غابات الولاية.

و ساعدت الرياح القوية التي استمرت لأيام ألسنة اللهب، لتصبح من أكبر الحرائق المسجلة في كاليفورنيا وأوريغون.

والتهمت الحرائق أكثر من أربعة آلاف منزل وغيرها من المباني في كاليفورنيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية