مقترح خارطة طريق لإنقاذ الموسم الجامعي

قدم رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة فاتح سريبلي خارطة إنقاذ الموسم الجامعي، في حين جدد دعوته لمختلف الشركاء الاجتماعيين و كل مكونات الأسرة الجامعية للتجند بقوة في هذا المسعى و المشاركة بمقترحات من شأنها المساهمة في مكافحة هذا الوباء و إنقاذ الموسم الجامعي الحالي.

أعدت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة برئاسة فاتح سريبلي خارطة طريق لإنقاذ الموسم الجامعي على ضوء تطورات انتشار الوباء كوفيد19 و، أين سيتم تقديم جملة من الاقتراحات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

و إقترحت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة التحاق الطلبة لمقاعد الدراسة على شكل دفعتين نظرا للعدد الهائل للطلبة مع مراعاة خصوصيات كل جامعة حسب إمكانياتها بداية من 23 أوت 2020، مع تقسيم المجموعات والأفواج إلى نصفين تحقيقا للتباعد الاجتماعي، تقليص الحجم الساعي إلى ساعة واحدة على أن يكون الدوام طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة من 08:00 صباحا إلى 18:00 مساءا بالنسبة للمناطق الشمالية ومن 06:00 صباحا إلى منتصف النهار بالنسبة للمناطق الجنوبية.

و شددت المنظمة ضرورة استحداث خلية أزمة وطنية تتشكل من ممثلي الشركاء الاجتماعيين تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و تتفرع عنها خلية أزمة على مستوى كل جامعة تعنى بمتابعة الوضعية الصحية داخل المؤسسات الجامعية، واستحداث مراكز صحية على مستوى الكليات والمعاهد علاوة على تجهيزها بما يتلاءم مع متطلبات الوضعية الوبائية، تسخير سيارات الإسعاف للتدخل في الحالات المستعجلة و ضرورة إشراك طلبة العلوم الطبية الذين هم بصدد التخرج في المراكز الصحية الجامعية.

و أضاف ذات المصدر :” استغلال المخابر البيولوجية عبر مختلف المؤسسات الجامعية في الكشف والتحاليل و إنتاج مواد التعقيم، استحداث البطاقة الصحية الإلكترونية للطلبة.

توفير الكواشف الحرارية ، وسائل التعقيم ، الأقنعة الواقية و الكمامات”. أما فيما يخص الجانب الاجتماعي، إقترحت المنظمة :” تعديل خطة الإطعام من خلال اللجوء إلى العلب الجاهزة و ذلك لتفادي طوابير الانتظار و الاكتظاظ و ينوب عن كل طابق من كل ساكنة طلابية ، مسؤول عن الطابق يقوم بالتوزيع على كل الغرف مع التشديد على اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة، منح لكل طالب غرفة يقيم فيها طيلة المدة المقررة في كل من الدفعتين، بحكم أن الغرف الصغيرة و احتمالية العدوى ممكنة، إعادة رسم مخطط نقل الطلبة بما يتوافق مع حاجيات نظام التباعد الاجتماعي من خلال تخفيض عدد ركاب الحافلة الواحدة للنصف مع إجبارية ارتداء الكمامات و التعقيم الدوري للحافلات، وضع برنامج استلام الإقامات الجامعية الجاهزة و الإسراع في وتيرة الأشغال لتكون جاهزة مع التحاق الطلبة.

من جعة أخرى ، ثمن رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة فاتح سريبلي بخطوة رئيس الجمهورية في استرجاع رفات شهداء قادة المقاومات الشعبية والجهود المبذولة في المحافظة على الذاكرة الوطنية وصون تضحيات الشهداء.



إيمان لواس