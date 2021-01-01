مقترحات للوزارة لإنجاح الموسم الجامعي

كشف المكتب الولائي لوهران التابع للإتحاد العام للطلبة الجزائر، أن قطاع التعليم العالي في الجزائر، أصبح يتطلب المزج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، إلى جانب تفعيل الوصاية لكي تتمكن من توجيه الطلبة حتى يحصلوا تعليمهم وتكوينهم بالجامعة بأفضل الطرق الممكنة، مع إشراك الطلبة في جميع المجالس، حتى يكون التعليم العالي والبحث العلمي في المستوى المقبول من الشفافية والمصداقية.

ودعا “ايسطو” في بيانه الختامي للموسم الجامعي 2019-2020، السلطات المعنية إلى البرمجة المحكمة لكل سداسي وتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان الجودة وتذليل العراقيل التي تواجه التعليم عن بعد، في ظل الاحترام التام لميثاق أخلاقيات وآداب الجامعة.

مريم خميسة