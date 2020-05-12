مفدي زكريا يجيب عن سؤال الانتماء

بقلم: أحسن خلاص

تعود قضايا الهوية الجزائرية من جديد إلى سطح النقاش العام بمناسبة التعديلات الدستورية التي تقترحها السلطة، وهو استمرار وإحياء لمجادلات عقيمة بدأت منذ سنوات، ينشطها من وراء الشاشات جيش إلكتروني يبلي فيه جنوده وضباطه بلاء حسنا في سبيل الدفاع عن هذا الموقف أو ذاك، وهدف هذه المجادلات الأول هو تغييب النقاش الموضوعي والهادف والبناء حول مسألة قديمة جدا انتقلت رقعة الوعي بها من النخبة إلى الجموع الغفيرة في ظل قحط في المعرفة التاريخية وتجهيل منظم للمجتمع في الجوانب المتصلة بعلاقة الجزائري بالتاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة.

كانت السلطة حريصة منذ البداية على تجنب فتح باب التعديلات على الفصل المتعلق بالهوية في الدستور وكأنها لم تشأ أن تفتح على نفسها باب جهنم في الوقت الذي تواجه فيه معضلات سياسية واقتصادية كبيرة تعتبر تحديا لها لإعادة الاستقرار وضمان استمرار النظام. غير أن بندا ورد في مقترحات التعديل، وهو أن المادة الرابعة من الدستور ستكون غير قابلة للتعديل، كان كفيلا لوحده لإذكاء نار المجادلات من جديد، وهي المجادلات التي كادت تغطي على النقاش العام حول الوثيقة المقترحة لاسيما البنود ذات الأهمية القصوى والمتصلة بطبيعة نظام الحكم والتوازن بين السلطات ووضع الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وغيرها.

لقد أثار مقترح إدراج المادة الرابعة ضمن المواد الصماء رفضا حادا من دعاة الأمازيغية أنفسهم قبل أن يثير حفيظة خصومها. فدعاة الأمازيغية يرون أنه من الضروري إجراء تعديلات في صياغتها قبل إقرار منع تعديلها مستقبلا. وتنص المادة الرابعة من الدستور على أن: 1- تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية 2- تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني 3- يحدث مجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية 4- يستند المجمع إلى أشغال الخبراء ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية في ما بعد 5- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قانون عضوي”.

وكما يبدو فإن المادة توحي أن الأمر لا يتعلق بترسيم يضاهي الترسيم المؤكد للغة العربية بل بمشروع ترسيم يتجسد مستقبلا، أي بعد فترة تطوير وتكييف وتحقيق إجماع على تفاصيل استعمالها. ومن هنا ظهر فريقان أولهما يرى أنه من السابق لأوانه وضع المادة الرابعة ضمن المواد غير القابلة للتعديل والآخر يرى أنه من الواجب ترقية صيغة ترسيم الأمازيغية قبل كل شيء. وفي الضفة الأخرى، ضفة الخصوم والأعداء، فإن هناك رغبة في إلغاء المادة بشكل مطلق، بل تذهب بعض الأطياف إلى حد إنكار وجود اللغة الأمازيغية كلغة معيارية فما يسمى بالأمازيغية في نظرهم مجرد لهجات منتشرة عبر التراب الوطني ومتغيرات لسانية محلية ذات طابع شفوي غير صالحة للاستعمال في مجالات الحياة الرسمية ومجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وغير قابلة لأن ترتقي إلى المستوى الوطني، وحتى ما يظهر أنه مكون لغوي بقاموسه وقواعده النحوية ليس إلا ترقية للهجة القبائلية بحكم أن أكثر من اشتغل على تطوير اللغة الأمازيغية من أبناء منطقة القبائل. ومن هنا يعبر هؤلاء عن رفضهم تعميم تعليم لهجة منطقة على التراب الوطني كله.

وتذهب المجادلات أبعد وأعمق مما يمكن تصوره ونحن قد ولجنا القرن الواحد والعشرين، إذ أخذت تطرح سؤال الانتماء، وهو السؤال الذي يجد له منفذا للتسلل في ظل التصور الهجين للهوية ومسألة انتماء الوطن الجزائري كما جاء في ديباجة الدستور. فقد أدرج الرئيس اليامين زروال في دستور 1996، تحت ضغط الشارع، مكون الأمازيغية ضمن عناصر الهوية الجزائرية في فقرة تتحدث عن ثورة أول نوفمبر التي توجت مسارا من المقاومة للاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها وذكرت الأمازيغية ضمن هذه المكونات لأول مرة.

غير أن ما لا يزال يثير الجدل في ديباجة الدستور ويضفي الشرعية على سؤال الهوية تلك الفقرة التي تحدثت عن الانتماءات الجزائرية وقد وردت كما يلي: “إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية، تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم”. وهي فقرة قديمة لم يعترها أي تعديل منذ عام 1989، اذ أنها تخلو من الإشارة إلى أن الجزائر أرض تسع جميع الأعراق ممن يحترم قيمها وتراكمها الحضاري والديني دون تحديد الانتماء على أساس عرقي أو إيديولوجي أيا كان مصدره.

ونذكر في هذا الصدد أن ثورة التحرير خيرت الفرنسيين والأوروبيين بين البقاء في ظل الجنسية الجزائرية بما لها من حقوق وواجبات المواطنة واحترام قيم الأمة والعودة إلى موطنهم الأصلي فاختار أغلبهم الرجوع من حيث أتوا وهذا يدل على روح المواطنة التي كانت تميز قادة الثورة إلى درجة أن تصورات اليوم تعد تراجعا عن المستوى الذي كانت عليه الجزائر قبل الاستقلال، حتى أن نظام بومدين على قساوته وجبروته ونفيه اللغة والثقافة الأمازيغية إلا أنه لم يكن محرجا من مسألة الانتماء الأمازيغي مقابل الانتماء العربي الإسلامي، فقد صدح الشاعر الجزائري مفدي زكريا وهو يتلو إلياذة الجزائر على الوفود العربية والإسلامية التي جاءت لحضور ملتقى للفكر الإسلامي وسط السبعينيات، وإلياذة الجزائر تحتوي على عدد كبير من الأبيات التي تمجد التاريخ الأمازيغي العريق بدءا من ملوك العصر النوميدي إلى أمراء وسلاطين العهد الإسلامي.

وتعد مجادلات الانتماء لاسيما بين البعدين العربي والإسلام والأمازيغي اليوم مطية سياسية جديدة لتحويل الأنظار عن فتح نقاش وطني حول جميع قضايا الوطن السياسية والثقافية والحضارية لتحقيق إجماع وطني ينهي هذه المجادلات العقيمة حول الهوية التي أقحمت ضيوف الجزائر من العرب والفلسطينيين للدفاع عن “عروبة الجزائر الحصرية الجامعة والمانعة” كما أقحمت من قبل مثقفين فرنسيين للدفاع عن “أمازيغيتها الحصرية المطلقة”. وكلاهما ينطلق من نظرة استعمارية وعنصرية ضيقة كرستها فرنسا من قبل كما كرسها الكيان الصهيوني نفسه على الأرض الفلسطينية وشرد بها أهلها وجعلهم يبحثون عن فرض انتماءاتهم الافتراضية في الشتات.