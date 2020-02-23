مفاوضات جزائرية يابانية لتركيب سيارات تويوتا وميتسوبيشي ونيسان

رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري

الأولىالإقتصاد
عن الوسط الجزائرية 8
(FILES) In a file picture taken on June 5, 2009 a factory worker assembles Prius hybrid vehicles along the assembly line at Toyota Motors' Tsutsumi factory in Toyota, Aichi prefecture. Toyota Motor scrambled on February 4, 2010 to address jitters about the brakes on its best-selling Prius hybrid car as the US government and Congress clamoured for answers over a global safety recall. Toyota is already recalling almost eight million vehicles worldwide -- roughly its entire global sales figure last year -- to fix problems with accelerator pedals that are slow to spring back or that stick to floor mats. AFP PHOTO/FILES/TOSHIFUMI KITAMURA

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري عن فتح مفاوضات مع اليابان لاستقدام مصنعين جدد في قطاع تركيب وإنتاج السيارات السياحية والنفعية، وهذا في أعقاب لقاء جمع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة، مع السفير الياباني في الجزائر بتاريخ 16 فيفري المنصرم، في وقت لم يبد هذا الأخير معارضته لدخول السوق الجزائرية، مصرحا “اليابان أحد أهم المصنعين العالميين للسيارات، وتلقى علامات ميتسوبيشي وتويوتا ونيسان شهرة واسعة وسمعة حسنة، الأمر الذي يجعلنا اليوم نسعى جديا لجلب مصنعين جدد للسوق”.

وقال قوري: أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية باشرت سلسلة مفاوضات لجلب مستثمرين جدد للسوق، بعد أن شهدت الجزائر سنة بيضاء من حيث زيارة الوفود الاقتصادية والمستثمرين في أعقاب الحراك الشعبي الذي عاشه الشارع بداية من 22 فيفري 2019، وحالة الفراغ والشغور التي كانت سائدة قبل الانتخابات الرئاسية، وعزوف رجال الأعمال الأجانب طيلة فترة الحراك عن المعارض الجزائرية.

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