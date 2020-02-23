مفاوضات جزائرية يابانية لتركيب سيارات تويوتا وميتسوبيشي ونيسان

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر قوري عن فتح مفاوضات مع اليابان لاستقدام مصنعين جدد في قطاع تركيب وإنتاج السيارات السياحية والنفعية، وهذا في أعقاب لقاء جمع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة، مع السفير الياباني في الجزائر بتاريخ 16 فيفري المنصرم، في وقت لم يبد هذا الأخير معارضته لدخول السوق الجزائرية، مصرحا “اليابان أحد أهم المصنعين العالميين للسيارات، وتلقى علامات ميتسوبيشي وتويوتا ونيسان شهرة واسعة وسمعة حسنة، الأمر الذي يجعلنا اليوم نسعى جديا لجلب مصنعين جدد للسوق”.

وقال قوري: أن غرفة التجارة والصناعة الجزائرية باشرت سلسلة مفاوضات لجلب مستثمرين جدد للسوق، بعد أن شهدت الجزائر سنة بيضاء من حيث زيارة الوفود الاقتصادية والمستثمرين في أعقاب الحراك الشعبي الذي عاشه الشارع بداية من 22 فيفري 2019، وحالة الفراغ والشغور التي كانت سائدة قبل الانتخابات الرئاسية، وعزوف رجال الأعمال الأجانب طيلة فترة الحراك عن المعارض الجزائرية.