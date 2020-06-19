مــــــــــن أنت ؟

الفطرة هي الخلق الأول للأشياء، والفطرة الأساسية للانسان هي الاستقامة والسلامة حيث يولد الانسان محبا منطلقا، لا يفرق بين لون أو جنس، ، يولد فيه الجانب المضيء لا تسكنه ظلمة منذ نعومة أظافره، فمن كان منا محظوظا يعيش في كنف عائلة محبة متفهمة تربيه على أسس سليمة تنمي وتزكي فطرته التي خُلق لها، على الاقل لمدة ثلاثة أو اربعة سنوات قبل أن يأتي الدور لكل ماهو خارجي ليعبث بك وببراءتك وبفطرتك التي كنت تعيش بها وفيها.

ان الخطر الذي أصبح يحدق بالأجيال القادمة أكثر خطورة من كل ما مر، فقد أثبت التريخ أن الحروب تنتهي والأزمات تُحل بالسلب أو بالايجاب والوباء يختفي مخلفا وراءه ضحيا سواءا يسجلهم التاريخ في خانة الوفيات أو في خانة الناجين والمتعافيين والأرامل تتزوج ويكبر الصغار، ليتبقى لنا أناس أفضلهم خرج بأقل الأضرار الممكنة نفسية كانت أو صحية أو اجتماعية أو سياسية .

هل لكم أن تتخيلوا الارض بعد خمسين سنة ؟ أية ثقافة سنتبنى ؟ أي فريق سنصدق؟ ربما لن نكون نحن أصحاب ذلك الجيل ولكني أشفق على من سيأتي … على أولادي وأحفادي … على أولادك وأحفادك …. ربما هي نظرة تشاؤمية ولكنها أقرب إلى الواقع .. لقد تغير كل شيء حيث يجب الفصل بين علم الاجتماع قديما وعلم اجتماع القرن الواحد والعشرين، لا تزال نظريات جان جاك روسو تصلح لهذا الزمان وهو من أكبر فلاسفة عصر التنوير، مع الفوارق والتفاوت الكبيرين للعصرين والتطور الرهيب والسريع الذي عرفناه ونعرفه، أزمة الهوية وأزمة الثقافة وأزمات نفسية تعصف بالجميع.

لقاد تغيرنا.. انسلخنا عن جلدنا … لن نعد نعرفنا، أصبحنا أغرابا حتى عن أنفسنا، أزمة الوباء هاته أظهرت جميع العيوب جميع نقاط الضعف، جميع الخبايا التي كنا نحسبها انتهت وانحسرت وذهبت أدراج الرياح لنجدها لا تزال تسكننا ولم تغادرنا يوما.

إلى الأجبال القادمة … كونوا شجعانا.. تحلوا بالصبر والقوة والايمان… تذكروا أن التلاحم والتعاون هو الاساس والعلم هو مفتاح كل طريق … ودمتم سالمين.

فاطمة الزهراء شنتوف

باحثة اقتصادية جزائرية