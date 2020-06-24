مغاربة يطالبون باللجوء إلى الجزائر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نهار أمس احتجاجات عارمة لشباب مغاربة بشاطئ السعيدية وهم يهددون باللجوء إلى الجزائر للاستقرار فيها هربا من الأوضاع المزرية التي فرضها المخزن المغربي في ظل الحجر الصحي.

هذا وقد حمل المحتجون العلمين الجزائري والمغربي قرب الحدود عند نقطة تماس شاطئي السعيدية بالمغرب ومرسى بن مهيدي بتلمسان مهددين بالدخول إلى الجزائر وسط تطويق أمني للقوات الملكية ، هذا وربط المحتجون قرارهم بالأوضاع المزرية وعدم تطبيق الحكومة المغربية لوعودها بتعويض أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم والفنادق والمنازل المفروشة المتضررين من الحجر ومنع موسم الاصطياف بشاطئ السعيدية الذي يعلق عليه آمالا كبيرة في تحقيق مداخيل سنوية باهم شاطئ بالشرق المغربي ، والذي انعدمت مداخيله هذه السنة في الوقت الذي يدفع أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة الضرائب وثمن الكراء دون أية التفاتة من الحكومة المغربية على عكس نظيرتها الجزائرية.

محمد بن ترار