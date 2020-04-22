معهد باستور يحذر من موجة ثانية من كورونا

كشف مدير معهد باستور فوزي درار أن الجزائر بلغت مرحلة استقرار في انتشار فيروس كورونا بفضل إجراءات الحجر الصحي محذرا من انتشار موجة ثانية من هذا الفيروس في حال إذا لم يواصل المواطنين اتخاذ إجراءات الوقاية والالتزام بتدابير الحجر مؤكدا في سياق آخر أن الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة بخصوص هذا الوباء شفافة وواقعية.

وكشف درار لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعة الوطنية الثالثة أن معهد باستور أصبح يجري 1000 تحليل يوميا للكشف عن فيروس كورونا، و ستتدعم إمكانيات المعهد قريبا بفتح فروع جديدة له بمختلف ولايات الوطن كما سيبرم المعهد شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنتاج مستلزمات مكافحة وباء كورونا مشيرا الى أن العدد الإجمالي للعينات التي يتم تحليلها بلغ 500 على المستوى الوطني والهدف هو بلوغ ألف عينة في اليوم.

كما كشف بالمناسبة عن إمكانية الشروع في رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية مع تحليل النتائج التي قد تنجم عن القرار بصفة يومية لاتخاذ التدابير الملائمة وأشار في هذا الشأن أن التفكير في رفع الحجر الصحي يجب أن يكون أولا في الولايات التي لم تسجل حالات إصابة كبيرة بفيروس كورونا عكس البليدة والجزائر العاصمة التي تقدمت قائمة ضحايا هذا الوباء ضمن إستراتجية واضحة المعالم يحددها الخبراء ,كما أكد بهذه المناسبة أن الأرقام الخاصة بتطور هذا الوباء المقدمة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات شفافة و واقعية ولا مصلحة من إخفاء الحقيقية .

وحذر في هذا السياق من عواقب عدم احترام تدابير الحجر الصحي المنزلي الامر الذي قد يؤدي حسبه إلى موجة ثانية للإصابة من فيروس كورونا.

باية ع