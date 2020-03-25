معهد باستور يجري تحاليل لـ 2500 حالة مشتبه فيها ويعزز تواجده بـ04 ولايات

كشف المدير العام معهد باستور ، فوزي درار ، اليوم الأربعاء، أن المعهد سينتهج طرقا جديدة في الكشف عن فيروس كورونا بعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي على بعض المناطق .

وأكد ذات المسؤول أن إجراءات تطبيق الحجر الصحي على بعض المناطق “سيساهم لا محالة في التخفيض من انتشار الوباء، مما سيدفع بمعهد باستور إلى انتهاج طرق جديدة في الكشف عن الفيروس وتركيزه على الحالات التي تظهر لديها أعراض”.

وبخصوص عدد الحالات المسجلة لحد الآن، أوضح درار أنها “ضئيلة (264 حالة) مقارنة بانتشار الفيروس في العالم وكذا بعدد الحالات التي خضعت للتحاليل والتي بلغت 2500 منذ ظهور هذا الوباء في الجزائر”.

وأضاف في هذا الإطار انه مع شروع مختلف ملحقات المعهد الجديدة في عملها، سيتم “تخفيف الضغط على المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات التابع للمعهد على مستوى الجزائر العاصمة”، مشيرا إلى أن ملحقة وهران “شرعت في عملها خلال الأيام الأخيرة وملحقات كل من ولايات قسنطينة وتيزي وزو و ورقلة ستدخل حيز الخدمة خلال الأسبوع القادم”.

وفيما يتعلق بسلالة الفيروس المنتشر في الجزائر ، قال ذات المسؤول أن “الأعمال العلمية التي قام بها المعهد أثبتت أنها مطابقة لتلك التي ظهرت بفرنسا، مما يدل على أن الفيروس الذي ظهر داخل الوطن انتقل من فرنسا”.