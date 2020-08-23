معهد باستور.. الشروع في محادثات مع روسيا حول لقاح كورونا اليوم

وأوضح فوزي درار، في لقاء له مع الإذاعة الجزائرية، فإن هذه المحادثات تهدف للحصول على البيانات حول اللقاح المطروح المطور في روسيا، خاصة فيما يتعلق بفعاليته على المناعة، وكذا أثاره الجانبية.

ومن جهة أخرى، كشف ذات المتحدث، أن فإن إصابات الفيروس التاجي في الجزائر تعرف تراجعا، خاصة فيها يتعلق بالمرضى المتواجدون في مصلحة العناية المركزة.

مشيرا إلى أن هناك بعض الولايات لا تزال تشهد زيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وحذر درار في نفس الوقت، من التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائية، لأن اي تراخي يمكن أن يكون مكلفًا للغاية.