معزوز: دعمت حملة بوتفليقة بـ39 مليار لأن كونيناف كانوا ضد تزويد مصنعي بالغاز والكهرباء

نفى رجل الأعمال أحمد معزوز أن يكون له أي علاقة بالتأثير على أعوان الدولة و استغلال نفوذهم، أين قال خلال مثوله للمحاكمة اليوم خلال جلسة الإستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر، أنه كان تاجرا و صناعيا منذ 33 سنة

وأكد معزوز خلال جلسة استجوابه من قبل النيابة أنه لن يتراجع عن تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق معه بخصوص منحه 39 مليار لدعم ترشح بوتفليقة من أجل تزويد مصنعه بالغاز و الكهرباء و الذي بقي معطلا لمدة 3 سنوات.

وبخصوص دعم الحملة الإنتخابية لبوتفليقة قال معزوز “خصوص الحملة الانتخابية دفعت ب 39 مليار سنتيم لأنهم لم يريدوا تزويد مصنعي بالغاز والكهرباء و كان السبب هم لكونيناف شتكيت بيهم لعلي حداد وقال لي ساهم في العملة الانتخابية وسنساعدك.

وفي هذا السياق قال معزوز أنه التقى بعلي حداد مرتي في حياته، كما أنه لم يلتقي يوما بالإخوة كونيناف وشاهدهم لأول مرة في سجن الحراش