معركتنا قادمة مع مخطط “برنارد لويس”..

بقلم: صالح عوض

ستفرض علينا مواجهة حاسمة، وان تحقيق انتصار لنا فيها يعني أننا سننتقل الى دورنا الحضاري المنشود لنستعيد القدس تتويجا لانتصارات كبيرة تتحقق تباعا.. وعلى جهة أخرى نطرح الأسئلة: هل تسرّع جائحة كورونا من الخطوات الاستعمارية لتنفيذ مخطط برنارد لويس في الوطن العربي؟ فبعد سورية والعراق واليمن وليبيا أين سيضع المخطط رحاله؟ ما هو مستقبل الجزيرة العربية، وشمال إفريقيا؟ وقبل الإجابة نستحضر مآلات الاقتصادات الرأسمالية وعلى رأسها اقتصاد الولايات المتحدة فهل تدفع انتكاساتها الرهيبة الى تسريع خطوات التنفيذ؟ أم تعيد النظام الدولي الى رشده والتأسيس لنظام عالمي جديد؟ وعلى هامش ذلك ما هو مصير المنظمات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة بعد أن أصبحت محل الاتهام من قبل الإدارة الأمريكية؟ من جديد لابد من الانتباه إلى ان المسألة لا تحتكم الى الأخلاق إنما المصالح المالية الضخمة…. فلئن نجح كورونا في إثبات مأساوية المنهج الغربي في عمارة الأرض وقيادة البشرية وأوقفها على حافة الهاوية، ولئن نجح كورونا في التأكيد على وحدة المصير الإنساني والترابط الإنساني إلا أن عصابات المال لن ترتدع فسوف ينشبون أنيابهم بعمق في جراح البشرية.. لن ترتقي قوى المال المتحكمة بالاقتصاد العالمي إلى القيم التي اهتدت إليها البشرية في محنة كورونا المؤلمة فبمجرد سكون العاصفة ستنطلق موجات الاستغلال المجنونة.. ولأن بلادنا العربية هي الجسم الرخو ستكون المغري لكل الوحوش الضارية.. ومن العبث أن لا نلتفت الى المؤامرات القادمة والتي كثير منها أصبح قيد التنفيذ، فهل من سبيل لفهمها والأعداد لمواجهتها أم أننا سنظل جسما متلقيا للضربات؟

مشروع برناردلويس:

لابد من بسط هذا المشروع الخطير وتدبر عناصره لكي نفهم أي مؤامرة متواصلة تحيق بأمتنا.. مشروع برنارد لويس الأمريكي هو عملية تطوير لمشروع سايكس بيكو الأوربي سنة 1916 وهو قائم على فلسفة “فرق تسد”.. فمن هو برنارد لويس؟ هو مستشرق ومؤرخ مختص في الدراسات الشرقية الإفريقية بلندن.. أمريكي الجنسية بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء وصل إلى واشنطن ليكون مستشارًا لوزير الدفاع الأمريكي لشئون الشرق الأوسط.. وافق الكونجرس الأمريكي بالإجماع وفي جلسة سرية عام 1983م على مشروع برنارد لويس وتمَّ تقنينه واعتماده ونقل الى البنتاغون ليكون أساسا لملفات السياسة الأمريكية الإستراتيجية التي يتم تنفيذها وبدقة وإصرار شديدين لتقسيم دول الوطن العربي والعالم الإسلامي الـ56، وهو الذي ابتدع مبررات غزو العراق وأفغانستان تحت شعار الاحتواء المزدوج.. بالنسبة للمشرق العربي تم الحديث بوضوح عن تقسيمه إلى أكثر من ثلاثين دويلة أثنية ومذهبية تحت شعار شرق أوسط جديد كما صرحت كندليزارايس وزيرة الخارجية الأمريكية خلال العدوان الصهيوني على لبنان2006 والتي جعلت من شعار “الفوضى الخلاقة” برنامجا ممنهجا للوصول الى تلك الغاية.. يكشف مايكل هايدن – مديرًا الـ”سي أي آيه” سابقا خلفيات الرؤية الأمريكية للمنطقة فيقول في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو مؤخرا: إن اتّفاقيات سايكس بيكو الّتي وضعت حدود الدول العربية على الخارطة بمبادرة من القوى الأوروبية في عام 1916 لم تعكس قطّ الوقائع على الأرض.. إنّ المنطقة ستبقى في حالة عدم استقرار في السنوات العشرين القادمة”

بلاد الرافدين: أهمية العراق الإستراتيجية بقوته المالية وبموقعه الاستراتيجي جعله على رأس أجندة المشروع الأمريكي فجدير بالتذكير إن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت كشرط انسحاب القوات الأمريكية من العراق في 29/9/2007 على تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات والمعروف أن دستور “بريمر” الحاكم الأمريكي في العراق أقر الفيدرالية التي تشمل الدويلات الثلاث: شيعية فى (الجنوب)، سنية في (الوسط)، كردية في (الشمال).. وهاهي المحاصصة الطائفية السياسية في العراق تكرس التقسيم وأصبحت العراق دولة فاشلة بسبب تحويل الانتماء الى الطائفة وما تبع ذلك من تبديد لطاقة العراق وقوته حيث يتعرض اليوم لعملية مترابطة من تدخل الجار الإيراني السافر لتوهين قوته الداخلية وربط قراره بطهران كما يتعرض لضغط أمريكي لتحويله ساحة عمليات للمخطط الأمريكي في المنطقة وأصبح يدفع ثمن تصادم المصالح الإقليمية والدولية.

بلاد الشام: وهي حلقة أساسية كونها الجبهة المباشرة في وجه الكيان الصهيوني فلقد تعرضت لعملية ضخمة لتدمير الدولة التي تفقد السيطرة الان على أماكن حساسة في الشمال والشرق وأصبحت الدولة رهينة للإرادة الدولية ممثلة بالوجود الروسي والتنازع الإقليمي الإيراني التركي والتدخل الأمريكي المباشر ولازالت سورية تعاني مأزق النزف متعدد الاتجاهات بإبراز الإثنيات العرقية والمذهبية. أما لبنان فيتم تقسيمه إلى سبع كانتونات عرقية ومذهبية ودينية. أما فلسطين فيتم ضم أراضي أساسية من الضفة الغربية والأغوار الى الكيان الصهيوني وبعد الإعلان عن ضم القدس والجولان يتم نقل الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن وتقوم إسرائيل بابتلاع فلسطين كاملا. في الوقت نفسه توشك واشنطن وتل أبيب حسب مدير عام ديوان رئيس الحكومة الصهيونية على الاتفاق بشكل نهائي على خريطة المناطق في الضفة الغربية التي سيتم ضمها إلى الكيان حيث يواصل الفريق الأميركي الصهيوني الذي يقوده السفير الأميركي ووزير السياحة الصهيوني العمل في هذه الأيام من أجل إنجاز الاتفاق.

يبدو ان المخطط قيد الانجاز في دائرة بلاد الرافدين وبلاد الشام تلوح في الأفق رغبته في التحرك بخطواته القادمة نحو الجزيرة العربية والتصعيد اللفظي من قبل الكونجرس ومجلس الشيوخ ومنظمات أمريكية بل والرئيس الأمريكي توحي بالخطوات القادمة فلقد وصل الأمر إلى اللحظة الحرجة.

الجزيرة العربية: هي القلب الروحي للعرب والمسلمين بما فيها من أماكن مقدسة وكون الرسالة المحمدية قد انطلقت من أعماقها وهذه مكانة عظيمة تحلت بها المملكة لدى الشعوب الإسلامية عقودا طويلة بالإضافة الى ذلك فهي قوة مالية ضخمة تصلح لتأسيس قاعدة اقتصادية حقيقية ولذا كان المخطط بإزاحتها من الخريطة السياسية بتقسيمها إلى عدة دول يتم إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة، ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج 4 دويلات فقط بحسب الخريطة التي نشرتها مجلة القوات المسلحة الأمريكية عام 2006؛ بعنوان “الحدود الدامية”:1- دويلة الإحساء الشيعية: وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين 2- دويلة نجد السنية.3- دويلة الحجاز السنية.. و4- دويلة للاماكن المقدسة تدار منفصلة كما الفاتيكان.. وقد نشرت نيويورك تايمز في عددها ٢٤ مايو ٢٠١٧ خريطة للمنطقة وعنونت مقالها: تقسيم السعودية آت لا محالة!

أصبح واضحا ان المخطط قد قطع شوطا كبيرا في بلاد الرافدين وبلاد الشام وهو يتطلع لانجاز خطوته القادمة في الجزيرة العربية وكذلك في المغرب العربي. وهو عين ما يتم ممارسته من قبل الإدارة الأمريكية تجاه المملكة السعودية بعد ان ورطوها في حرب اليمن و استنزفوا ثرواتها في صفقات سلاح واللعب بأسعار النفط.. وفي النهاية يدرجونها على قائمة المتابعات القضائية التي تعني مباشرة إنهاكها اقتصاديا تهيئة لإسقاطها دستوريا وسياسيا.. وقد فتحوا ملفات عديدة لابتزازها بدءا بقضية البرجين وتخويفها من إيران ووصولا الى ازدياد وتيرة ضخ النفط و التلويح بالعقوبات المتعددة.

بدأ المخطط الصهيوامريكي لتدمير الدولة السعودية واقتضى الأمر توريط المملكة في حرب اليمن فبعد خمس سنوات من اندلاعها، تغيّرت أهداف السعودية رأسًا على عقب، فبعد ان كانت لهدف إعادة الشرعية في اليمن والقضاء على التمرد الحوثي وقطع يد إيران من المنطقة أصبح: 1- الدّفاع عن النّفس. 2- منع الحوثيين من الاستيلاء على أراضِ سعوديّة.3- تأمين المصالح الإستراتيجية الحيويّة مِثل المطارات المدنيّة والعسكريّة، ومحطّات الماء والكهرباء والمُدن الرئيسيّة من هجمات الصواريخ الحوثية.. في ظل تناقض واضح بين الحليفين السعودي والإماراتي في إدارة الحرب حسب تضارب مصالحهما، وقد تعرضت مجالات حيوية كمنشآت أرامكو للقصف برغم اتهامات أمريكية وسعودية إيران بالقيام بذلك.

وهنا لابد من الإشارة الى كيفية انجاز مهمة تدمير المملكة السعودية حيث يعمد الى تدمير عناصر قوة المملكة الثلاثة 1-الرابطة الأسرية داخل العائلة المالكة والتي كان لتماسكها خلال عشرات السنين الدور الفاعل في حماية استقرار المملكة وها نحن نتابع التناحر المتصاعد داخل الأسرة المالكة.. 2- علاقة الحكم بالمؤسسة الدينية الوهابية والتيارات الإسلامية المعتدلة والتي كانت دعامة قوية لنظام الحكم وأداة نشطة له على مستوى العالم الإسلامي.. أما الدائرة الثالثة التي عمل الأمريكان والصهاينة على تبديدها فهي الثروة المالية التي تجد تبديدا وصل الى حد العجز وسحب المدخرات والتهديد بسقوط الاقتصاد خلال سنوات قليلة فقد استنزفت الخزينة حرب اليمن والتدخلات بالإنفاق الرهيب في المنطقة للتصدي لأنظمة حكم معينة كما حصل في مصر وسورية وليبيا.. وكذلك تكديس السلاح بمئات مليارات الدولارات.. وهكذا يتم توجيه الضربات بتواز الى الحلقات الثلاث لتحويلها الى دولة كسيحة عاجزة عن حماية أطرافها مما يبعث داخلها النعرات الطائفية والجهوية.. ويمهد لمخطط التقسيم المعلن وهذا ما يفسر ارتفاع وتيرة النقد واللوم والتحريض داخل مؤسسات أمريكية ضد المملكة السعودية.

المغرب العربي: وهو العمق الاستراتيجي للمشرق العربي ورافده المادي والمعنوي و ضامن انطلاق مشروع النهضة العربية في حال التكامل البيني ولقد بدأت الخطة الأمريكية الغربية بليبيا ومنع دول الجوار من إيجاد حل للمعضلة الليبية لان ليبيا في الأجندة تكون مصدرة أزمات للإقليم الموضوع على الأجندة الأمريكية و تتحدث الدراسة الأخيرة في مجلة القوات المسلحة الأمريكية ومخطط برنارد لويس عن استثمار الجانب العرقي والإثني لتقسيم بلاد المغرب العربي إلى كيانات تقضى على وحدة الدولة، وفي هذا الإطار تنشط أجهزة غربية وصهيونية لبلورة مشاريع انفصالية تنتظر لحظة مناسبة للتحريك، أما السودان فيشمل تقسيمه أكثر من كيان، واحد في الشمال، وثان في الجنوب، وآخر في الشرق، ورابع في الغرب.

المواجهة الحتمية:

صحيح ستخرج أمريكا-الدولة منهكة من حربها مع كورونا وكذلك بعض الدول الأوربية والصين ولكن هذا هو الذي يستدعي ضرورة البحث عن أماكن تعويض وسيوجه أصحاب الشركات وكبار رجال المال حركة الدولة إلى أكثر المواقع سهولة وسيكون التقدم السريع نحو منطقتنا العربية لتحقيق التعويض سريعا.. فلن تحتمل الإدارة الأمريكية أن تأخذ أموالا مقابل سلعا عسكرية واستهلاكية وخدماتية بل ستضع يدها مباشرة على خزائن وودائع وثروات.. وهذا يعني ضرورة أن تنفذ على الأرض إجراءات توهن عزيمة الدول العربية وتفقدها السيطرة.

هذه أهداف إستراتيجية لا تخفيها الإدارات الأمريكية وهي معلنة في مراكز الدراسات والأبحاث المنشورة في صحف معتبرة بعضها تابع للجيش الأمريكي.. الأمر الذي يعني أن ما بعد كورونا لن يكون كما قبلها حسب الرغبة الأمريكية.

إن ما تريده الإدارة الأمريكية ليس قدرا مقضيا فلقد سبق وأن هزمت في فيتنام بعد حرب بشعة، كما قد أذلتها المقاومة العراقية وهي بلا أي ظهير وأجبرت جيوشها على الانسحاب.. ولعل كثير من الإشارات اليوم تعني أن فشل المخطط الأمريكي أقرب للحقيقة وأولها محاصرة الشعب العراقي النمط السياسي الطائفي وأركانه ورفض الشعب العراقي بقوة التدخل الإقليمي والدولي في شئونه أي باختصار فشل المشروع الأمريكي في العراق.. ورغم المناورات التي تقوم بها القوى الطائفية ذات الولاء للخارج ومحاولتها إرغام العراق على التحاصص الطائفي والتمزق السياسي إلا ان الشعب العراقي بنخبه المثقفة وعلمائه المميزين يرفضون المحاصصة والتقسيم بما يعني أن العراق يتعافى ويخرج من الدوامة وكما هو معروف فان العراق هو سيف العرب في المشرق وهو حامي بلاد الشام والجزيرة.

إلا أن الأمر يحتاج إلى ما هو أوسع في الرقعة العربية لمواجهة تحديات ما بعد كورونا اذ ان الجميع سيجد نفسه في المواجهة الحاسمة وهذا يستدعي تكاثفا عربيا من قبل الدول الوازنة لتجميد خلافاتها مؤقتا على الأقل وتحل بتوافق عربي مشكلة ليبيا وسورية واليمن فورا، وتتخذ مواقفا أكثر تماسكا وتتحرك نحو تعزيز الروابط فيما بينها والتفاهم مع الجار المسلم في تركيا وإيران لعلاقات حسنة بضرورة النأي بالنفس عن الداخل العربي.. لان الجار المسلم للأسف يتم استغلاله كفزاعة للأمن القومي العربي.. وهذا أمر ممكن تماما والله غالب على أمره.