معاناة مع غياب التهيئة و المسالك وشح المياه

يناشد سكان بلدية حاسي الدلاعة جنوب الأغواط الجهات الوصية بالتدخل قصد انتشالهم من العزلة التي يعيشونها منذ سنوات طويلة ،جراء حرمان منطقتهم من المرافق الخدماتية التي لها صلة وطيدة بتحسين إطارهم المعيشي .

ومن بين أهم ما يتطلع إليه ساكنة المنطقة المعزولة ،هو تمكينهم الإستفادة من حصص إضافية ضمن برنامج السكن الإجتماعي والريفي موازاة بما عرفته الجهة خلال السنوات الأخيرة من تزايد ملحوظا في معدل النسمات، إلى جانب مطالبتهم بإنشاء مجمع يشمل مختلف الفروع الإدارية من شانه الحد من معاناتهم الدائمة في التنقل بإتجاه حاسي الرمل و عاصمة الولاية لقضاء مصالحهم ،لاسيما في ظل النقص الكبير و المسجل في وسائل النقل الحضري مابين البلديات .

من جهة ثانية يقول سكان حاسي الدلاعة ،أنهم بحاجة ماسة إلى تكثيف عمليات البحث الإستكشافي عن المياه الصالحة للشرب بعدما أثبتت التجارب الميدانية فشلها في تزويد ما يفوق 17 ألف نسمة بهذه المادة الاساسية التي تشح كثيرا خلال الفصول الاربعة ، إلى جانب إثارتهم لمسألة إفتقار الإنارة العمومية و غياب التهيئة الحضرية من أرصفة و طرقات التي يكون لها في الغالب التأثير السلبي على حياة المواطنين ،جراء كثرة التصدعات و الحفر التي تتحول أثناء تساقط الامطار إلى برك و مستنقعات مائية في ظل عدم وجود مخطط وقائي يتضمن إنجاز قنوات تصريف مياه الأمطار،وما أصبحت تشكله هذه الوضعية من خطورة حقيقية على سكان الأحياء القديمة الذين يتفاجئون من حين لاخر بتسرب الامطار الطوفانية داخل سكناتهم.

هذا كما عدد سكان حاسي الدلاعة التي تتصدر بلديات الولاية من حيث المساحة والثروة الحيوانية التي تفوق 180 ألف رأس من الاغنام ،جملة من النقائص الأخرى و من بينها العمل على تسجيل مشاريع تنموية إضافية من شانها تحسين النمط المعيشي للمواطنين ، و ضرورة العمل على تعبيد الطريق الذي يربطها بمدينة القرارة و قصر الحيران ، مع إعادة الإعتبار للفوهة النيزيكية مادنة كمعلم سياحي هام ،وإنجاز مركز ثقافي ، ونقطة لبيع الاعلاف ،إلى جانب فتح دار الصناعات التقليدية المغلقة مند سنوات طويلة ،بالإضافة إلى تسجيل ملاعب جوارية وساحات للعب الاطفال ،وبالخصوص التعجيل في إستكمال أشغال العيادة المتعددة الخدمات ،وتعزيز مركز التكوين المهني الجديد بالتخصصات التي لها علاقة بقطاع المحروقات ، هذا فيما يبقى يحلم سكان ذات المنطقة التي تتميز بطابعها الفلاحي الخصب وروعة مناظرها الطبيعية و السياحية الجذابة تمكين المناطق الريفية ببلديتهم بفك المسالك ،وتوفير الكهرباء الريفية والفلاحية ،الى جانب تعميم إستفادتهم من وحدات الطاقة الشمسية على غرار باقي بلديات الولاية .

ريم نواري