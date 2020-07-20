معالم التغيير بدأت تتضح

* بن عقون : الرئيس وجه دعوة للمجتمع المدني

* صاغور: الرئيس طمأن الجزائريين

* بوضياف : المراهنة على مشاركة المواطن





ثمن ناشطون و فاعلون في تصريح خصوا به جريدة الوسط ماتضمنه لقاء الرئيس عيد المجيد تبون مع الصحافة، معتبرين بأن الرئيس وجه دعوة للمجتمع المدني و المواطن بأن يلعب دوره في مكافحة الفساد.





عيسى بن عقون

المواطن رأس حربة في مكافحة الفساد



أشار المحلل السياسي عيسى بن عقون بأن الرئيس عبد المجيد خلال لقاءه بوسائل الإعلام وجه دعوة للمجتمع المدني و المواطن للعب دوره في مكافحة الفساد،أين أضفى طابع المجتمع للمشاركة في إعادة بناء دولة جديدة وإرساء الحقوق والحريات.

اعتبر المحلل السياسي عيسى بن عقون في تصريح خص به جريدة “الوسط ” بأن اللقاءات الإعلامية المتكررة الرئيس عبد المجيد تبون أصبحت تقليد، يريد من خلال الرئيس إضفاء الشفافية على تسيير المصالح العمومية و الشأن العام .

وأبرز المتحدث بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد بأن محاربة الفساد لايقتصرعلى المؤسسات الرسمية المتمثلة في القضاء و الديوان الوطني لقمع الفساد،وإنما يشمل المواطن الذي يجب أن يلعب دوره في مكافحة الفساد و أن يعمل كمؤسسة رسمية .

وقال بن عقون :” الرئيس وجه دعوة للمجتمع للعب دوره في التنمية و الاقتصاد الوطني لتحقيق انطلاقة جديدة ، والتوحد للقضاء على الوباء “.





عبد الرزاق صاغور

الرئيس أعلن مشروع الإنعاش الإقتصادي





ثمن المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور ماتضمنه لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع الصحافة، معتبرا بأن الرئيس طمأن الجزائريين بأن الوضع متحكم فيه و أعلن مشروع الإنعاش الاقتصادي.

وقال عبد الرزاق صاغور في تصرح خص به الوسط :” تبون حاول أن يعطي انطباع للجزائريين بأن الوضع متحكم فيه، كما حاول طمأنة الشعب الجزائري، وأعلن مشروع الاقتصاد الوطني.

و أشار المحلل السياسي بأن الرئيس جدد التزامه بما تعهد به خلال الحملة الانتخابية بمحاربة الفساد ، و استرجاع الأموال المنهوبة.



محمد بوضياف

تبديد تخوف المستثمرين الأجانب





أكد المحلل السياسي محمد بوضياف بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جدد التزامه بمكافحة الفساد استعادة الأموال المنهوبة على المستويين المركزي والمحلي أن الرهان في ذلك على المواطن وتنظيماته المدنية ، فهو الذي يعرف محليا مواطن الفساد ويمكنه المساهمة في قمعها على حد قوله .

اعتبر محمد بوضياف في تصريح خص به “الوسط” بأن دعوة الرئيس للمواطن وتنظيماته المدنية للمشاركة في عملية مكافحة الفساد دلالة واضحة لتمكين المجتمع في إطار الحكم الراشد من مراقبة التسيير ومحاسبة المسؤولين ، وقد ترسم مثل هذه الممارسات في الدستور وقانون الانتخابات المنتظرين لتتكاتف جهود في إرساء جمهورية ثانية أساسها المواطنة.

واعتبر محمد بوضياف بأن ما يلفت الانتباه في حوار الرئيس هو :” محاولته استيعاب الموقف الفرنسي المتشنج جراء تراجع نفوذها واهتزاز مكانتها في السوق الجزائرية، فالرئيس يدرك القلق الذي تعانيه فرنسا أما بخصوص الأغلفة المالية التي ستغطي نفقات مشاريع الحكومة ،إعتبر بأن الرئيس طمأن الشعب وكذلك المستثمرين الأجانب أن الجزائر تتوفر على احتياطي محترم يمكنه تأمين كل البرامج .



إيمان لواس